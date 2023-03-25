Denizli merkezli DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ merkezli 7 ilde, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2´si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik 'terörizmin finansmanı ve kara para aklama' faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, PKK tarafından alıkonulan DEAŞ yanlısı kadın ve çocuklar için maddi yardım toplayıp, bağlı oldukları örgüte gönderdikleri tespit edildi. Denizli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-03-25 17:30:19
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