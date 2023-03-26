Merkezefendi gurbette yok



DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon evindeki son 8 maçını kazanıp Play-Off hattına adını yazdıran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda ise üst üste 5 yenilgi aldı. Son olarak Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a da gurbette 90-75 yenilen Denizli ekibi, bu sezon çıktığı 12 deplasmanın 10'unu kaybetti. Dış sahadaki kötü performansına rağmen iç saha galibiyetleri sayesinde 22 haftada 10 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini koruyan Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için çok kötü savunma performansı sergilediğimiz bir maç oldu. Rakibin çok sert oynayacağını bilmemize rağmen aynı sertliği gösteremedik. Artık telafisi mümkün olmayan maçlar oynayacağız. Konsantrasyonumuzu en üst seviyede tutmak zorundayız" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-03-26 11:58:28



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