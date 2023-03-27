Tartıştığı kocasını öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i sırtından bıçaklayarak öldüren Emel Ener, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emel Ener ifadesinde, eşi hakkında şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getirdi. Geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı eşini, olay gecesi de şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen Ener, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-03-27 16:49:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.