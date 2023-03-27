Tartıştığı kocasını öldürdü (2)

'İftara ne pişirsem' diyenler için çorba tarifleri

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TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçimsizlik nedeniyle tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i sırtından bıçaklayarak öldüren Emel Ener, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emel Ener ifadesinde, eşi hakkında şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getirdi. Geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı eşini, olay gecesi de şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen Ener, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-27 16:49:05



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