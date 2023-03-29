2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Hilal Aydın (40), kızı Zeynep Aydın'ı (2) boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçtı. Evde uyuyan eşi Mehmet Aydın alevlerden kurtulurken, Hilal Aydın polise teslim oldu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 360 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binadan yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Evde uyuyan Mehmet Aydın'ı (53) kurtarıp, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren itfaiye ekipleri, Zeynep Aydın'ın cesedi ile karşılaştı. Küçük kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Aydın da polis merkezine götürüldü.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Yangın sırasında adreste olmadığı belirlenen anne Hilal Aydın ise polis merkezine gidip, Zeynep'i gece yatağında uyuduğu sırada boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verip, kaçtığını itiraf etti. Hilal Aydın'ın polisteki ifadesinde; eşi Mehmet Aydın tarafından fuhşa zorlandığı iddiasıyla kızını öldürüp, yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Zeynep Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-29 11:53:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.