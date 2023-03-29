Denizlispor iyice ateşe düştü

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden Altınordu'ya deplasmanda 5-2 yenilen Altaş Denizlispor, adeta ateşe düştü. Yeni teknik patronu Kemal Kılıç'la beyaz bir sayfa açmak isteyen yeşil-siyahlılar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda dağıldı. Altınordu'ya 5-2 kaybeden Denizlispor, 17 puanda kalarak umutlarını iyice tüketti. Giray Bulak'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı Kemal Kılıç ilk maçında böyle bir yenilgi bekmelediğini dile getirdi.
Altınordu deplasmanına büyük umutlarla çıktıklarını anlatan Kemal Kılıç, "Kazanarak önümüze daha net bakabilecektik. Biz öne geçtikten sonra 2 gol yedik. Ondan sonraki süreçte toparladık ve topla oynayıp pozisyonlara girdik. Maçta beraberliği de yakaladık. Rakip enerjik bir takım. Fizik güçleri iyi olan bir ekip. Buna rağmen oyunun kontrolü bizdeydi. Yaklaşık 550 pas yapmışız, bu sayı deplasman için gayet yüksek. Oyuna hakim olmayı başarabildik. Önemli bir maçı 5 gol yiyerek kaybetmek ağır bir faturadır" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2023-03-29 11:53:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.