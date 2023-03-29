2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi (2)

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TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi Mehmet Aydın uyurken 2 yaşındaki kızı Zeynep Aydın'ı boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçan ve daha sonra polise teslim olan Hilal Aydın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Aydın'ın, ifadesinde eşinin kendisini zorla fuhuş yaptırmak istemesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-29 18:15:22



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