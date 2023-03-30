Denizli'de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 22'si turist 23 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile tur midibüsünün çarpıştığı kazada, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alman vatandaşı Dorothea Hellene Keller (83) de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Öte yandan, turistlerin Buldan ilçesini gezdikten sonra, kaldıkları Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki otellerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-03-30 20:59:50
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