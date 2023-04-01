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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor - Göztepe: 0-2

DHA

Denizlispor - Göztepe: 0-2


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Burak Cansız, Azad İlhan
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Berkant, Oğuz, Leo, Gökhan, Djedje, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Mayi), Mustafa (Dk. 84 Samet Emre), Bekir (Dk. 46 Erdal), Okan (Dk. 46 Asım), Ömer
GÖZTEPE: Arda Tarık (Dk. 73 Uğur Kaan), Arslanagic, Atınç, Emir, İsmail, Yalçın (Dk. 73 Hikmet), Traore, Palmer (Dk. 85 Ali Akman), Mamah (Dk. 90 Tuğbey), Kvasina
GOLLER: Dk. 39 Yalçın, Dk. 83 Mamah (Göztepe)
SARI KARTLAR: Djedje, Erdal (Denizlispor), Traore, Tuğbey (Göztepe)
KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Mayi (Denizlispor)Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Tuzlaspor ve Yeni Malatyaspor'dan 3'er puan alan Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yenerek Play-Off yolunda avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar gol perdesini 39'uncu dakikada Yalçın'la açtı ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Mamah 83'te sahneye çıkıp Göztepe'yi rahatlattı. Sarı-kırmızılılar Denizli deplasmanından 3 puanla döndü. Bu sonuçla Göztepe 44 puana yükseldi, Denizlispor ise 17 puanda kalıp kümede kalma umutlarını tüketti.21'inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Mamah, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.
39'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Yalçın'ın şutunda top Kvasina'ya çarptı. Avusturyalı oyuncu topu kontrol edip pasını Yalçın'a aktardı. Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
45+1'inci dakikada Göztepe ikinci kez direği geçemedi. Taçtan gelen topu kontrol eden Mamah'ın sert şutunda direk gole izin vermedi.
69'uncu dakikada Denizlispor beraberliğe yaklaştı. Ömer'in getirdiği top Atınç'tan sekti. Topu önünde bulan Gökhan'ın şutunda Göztepe kalecisi Arda gole izin vermedi.
83'üncü dakikada Göztepe farkı 2  çıkardı. Hızlı gelişen atakta Palmer'ın ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mamah ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top filelerle buluştu: 0-2.  
90+6'ncı dakikada Denizlispor 10 kişi kaldı. Mayi, Tuğbey'e sert müdahalesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu pozisyonun ardından Göztepeli Arslanagic, Mayi'ye tepki gösterince gerginlik çıktı. Pozisyonun ardından iki takımın teknik ekibi arasında da tartışmalar yaşandı.  DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-04-01 15:48:25

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