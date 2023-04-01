Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka: 101-109

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu 7, Andrew Harrison 10, Nıkos Rogkavopoulos 31, Xavıer Rathan Mayes 16, Tomazs Gıelo 2, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Ayberk Olmaz 18, Johy Hamilton 11, Doğan Şenli 6
PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 5, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 9, Deniz Kılıçlı, Mındaugas Kuzmınskas 10, Braıan Angola 35, Luıs Delgado 10, Vıtto Brown 5, Mert Celep, Kenan Sipahi 35
1'İNCİ PERİYOT: 12-22
İLK YARI: 34-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-50
NORMAL SÜRE : 76 -76
5 FAUL: Hamiltın, Harison, Arca, Doğan (Yukatel Merkezzefendi Belediyesi Basket) Delgado, Vitto Brown (Pınar Karşıyaka)
Merkezefendi Belediyesi Basket, normal süresi 76-76 sona eren maçta Pınar Karşıyaka´ya uzatmalar sonucunda 101-109 yenildi.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-01 21:20:18
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