Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka: 101-109

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca Tülüoğlu 7, Andrew Harrison 10, Nıkos Rogkavopoulos 31, Xavıer Rathan Mayes 16, Tomazs Gıelo 2, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Ayberk Olmaz 18, Johy Hamilton 11, Doğan Şenli 6

PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 5, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 9, Deniz Kılıçlı, Mındaugas Kuzmınskas 10, Braıan Angola 35, Luıs Delgado 10, Vıtto Brown 5, Mert Celep, Kenan Sipahi 35

1'İNCİ PERİYOT: 12-22

İLK YARI: 34-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-50

NORMAL SÜRE : 76 -76

5 FAUL: Hamiltın, Harison, Arca, Doğan (Yukatel Merkezzefendi Belediyesi Basket) Delgado, Vitto Brown (Pınar Karşıyaka)

Merkezefendi Belediyesi Basket, normal süresi 76-76 sona eren maçta Pınar Karşıyaka´ya uzatmalar sonucunda 101-109 yenildi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-01 21:20:18



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