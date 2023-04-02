Denizlispor yangın yeri



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda evinde Göztepe ile çok kritik maçta karşı karşıya gelen Altaş Denizlispor sahadan 2-0 yenik ayrılıp işini çok zorlaştırdı. Bu sonuçla 17 puanda kalıp galibiyet hasretini 7 maça çıkaran yeşil-siyahlılar kümede kalma umutlarını biraz daha azalttı. Giray Bulak'ın yerine önceki hafta görev getirilen deneyimli teknik direktör Kemal Kılıç, Denizlispor'un başında çıktığı 2 maçı da kaybetti. Önce hafta içinde deplasmanda Altınordu karşısında 5-2'lik yenilgi alan Kılıç, eski takımı Göztepe'ye karşı da puan sevinci yaşayamadı.

"Bu mağlubiyetin ardından çok zor duruma düştük" diyen Kemal Kılıç, "Denizlispor'un başında ikinci maçıma çıktım. Maçı çok değişik oynamayı bekliyordum, yüksek tempoda maçı kazanıp galip gelerek ligde kalma adına önemli sonuç elde etmek istiyordum. Düşündüğümüz gibi olmadı. İş çok zora bindi, bence zorun da ötesine geldi. Şu anda son 2 maçta 6 puan alacağımız hükmen galibiyetlerin dışında 5 maç kalıyor, bunun 4'ünü muhakkak almamız gerekiyor. Buna ne kadar gücümüz yetecek bilmiyorum ama camiadan özür dileriz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2023-04-02 11:14:33



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