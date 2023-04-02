Merkezfendi'den seri sonu



DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3 uzatmaya giden tarihi maçta Pınar Karşıyaka'ya 109-101 yenilip evinde 8 maçlık galibiyet serisi sonrası mağlubiyetle tanışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, mücadelesiyle alkış aldı. Güçlü rakibi karşısında son uzatmada 5 faulle oyundan çıkan oyuncularının çokluğuyla yorulup pes eden Denizli temsilcisi, yenilse de salondan başı dik ayrıldı. Play-Off hattındaki yerini koruyan Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Söyleyecek birşey bulamıyorum. Tüm oyuncularıma ve ekibime göstermiş oldukları müthiş mücadele için teşekkür ederim. Öğrenmemiz ve geliştirmemiz gereken daha birçok şeşin olduğunu çok acı bir tecrübe ile öğrenmiş olduk. Umarım bu acı bizi daha güçlü hale getirecektir" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-04-02 12:31:43



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