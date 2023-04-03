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Eski eş cinayeti sanığı: Boğazını iple sıktım, 5 dakika ölmesini bekledim

DHA

Eski eş cinayeti sanığı: Boğazını iple sıktım, 5 dakika ölmesini bekledim


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i (39) evinde boğarak öldürdükten sonra cesedini ormana gömdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ebubekir Karakurt (40), "Boğazını iple sıktım. 5 dakika boyunca ölmesini bekledim" dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
Olay, geçen yıl 1 Mart'ta Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kadının bulunması için harekete geçti. Ekipler, Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı ilk eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'la telefonda görüşüp, tartıştıklarını söyledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Fatma Çetin'in eski eşi Karakurt tarafından kaçırılmış olma ihtimali üzerine çalışma başlattı. Polis, Çetin'in bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'ye Karakurt'un fotoğrafını gösterdi. A.K.'nin teşhis etmesi üzerine Karakurt, şüpheli olarak gözaltına alındı. Sorgulanan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonda tartıştığı eski eşini evine gidip, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, ardından da cesedi battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü anlattı. Karakurt, tutuklandı.
ESKİ EŞİNİN BAKICILIĞINI YAPTIĞI ÇOCUK TEŞHİS ETTİ
Karakurt hakkında 'Boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Karakurt'un öldürdüğü eski eşinin evinin anahtarını daha önce çoğalttığı belirtildi. Olay günü saat 06.00 sıralarında Karakurt'un yanına eldiven, ip ve çuval alıp Fatma Çetin'in yaşadığı apartmanın bodrumunda saklandığı vurgulandı. Karakurt'un Çetin'in öğlen okuldaki kızına beslenme götürmek için evden çıktığı sırada anahtarla kapıyı açarak içeri girdiği ve evdeki eski eşinin bakıcılığını yaptığı A.K. ile konuştuktan sonra banyoya saklanıp, beklediği ifade edildi. Karakurt'un eve gelip, banyoya yönelen eski eşi Çetin'e yumrukla saldırdıktan sonra yanında getirdiği iple boğarak öldürdüğü, cesedi önce çuvala ardından da evde bulduğu battaniyeye sararak aracına taşıdığıda iddianamede yer aldı. Güvenlik kamerası sistemini, apartmanın elektrik şalterini kapatıp, devre dışı bırakan Karakurt'un ardından Çetin'in cesedini Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası'na götürdüğü ve ormana gömdüğü, üzerine çalılarla örttüğü belirtildi. İddianamede Çetin'in öldürülürken, kendisini kurtarmak için Karakurt'a 'Ebubekir seni seviyorum' dediği de iddianamede yer buldu.
'FATMA ÖLÜNCE KENDİME GELDİM'
Karakurt, yargılamasına Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen 3'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ebubekir Karakurt ile tarafların avukatları katıldı. Karakurt, duruşmadaki ifadesinde eski eşinin çocuklarına bakmadığını belirtip, "Boğazını iple sıktım. 5 dakika boyunca ölmesini bekledim. Olay sırasında kendimde değildim. Fatma ölünce kendime geldim" dedi.  
Mahkeme heyeti sanık Karakurt'un ifadesinin ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelendi.(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-03 16:17:17

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