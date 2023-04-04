Denizlispor'un umutları azalıyor



DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de sezon başından beri düşme hattından çıkamayan Altaş Denizlispor'un kurutuluş umutları her geçen hafta tükeniyor. Ligde üst üste 5 mağlubiyet alıp son 7 maçta hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Denizlispor, 17 puanla 18'inci sırada kalırken; rakiplerinin haftayı puanla kapatması yeşil-siyahlıların şansını iyice azalttı.

Denizlispor, alt sıralardaki Altay'ın son 2 maçı 6 puanla geçmesi, Altınordu'nun ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alması, Tuzlaspor'un deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenmesi, Erzurumspor FK'nın da zirve yarışındaki Eyüpspor'dan 1-1'lik sonuçla 1 puan koparmasıyla bitime 7 maç kala rakiplerinin iyice gerisine düştü.

Yeni Malatya ve Adanaspor'un çekildiği ligde 1 maç fazlasına rağmen kurtuluş hattındaki 26'şar puanlı Erzurumspor ve Altınordu'nun 9'ar puan, 31 puandaki Altay ve Tuzlaspor'un 14'er puan gerisinde kalan Denizlispor, kalan haftalarda mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak. Bitime 5 maçı kalan Denizli, son 2 haftada Yeni Malatya ve Adanaspor'dan hükmen 6 puan alırken, Altınordu ve Erzurum ise Adana'yla oynaması gereken karşılaşmaları 3'er puanla geçecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2023-04-04 13:39:15



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