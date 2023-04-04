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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'un umutları azalıyor

DHA

Denizlispor'un umutları azalıyor


DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de sezon başından beri düşme hattından çıkamayan Altaş Denizlispor'un kurutuluş umutları her geçen hafta tükeniyor. Ligde üst üste 5 mağlubiyet alıp son 7 maçta hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Denizlispor, 17 puanla 18'inci sırada kalırken; rakiplerinin haftayı puanla kapatması yeşil-siyahlıların şansını iyice azalttı. 
Denizlispor, alt sıralardaki Altay'ın son 2 maçı 6 puanla geçmesi, Altınordu'nun ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alması, Tuzlaspor'un deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenmesi, Erzurumspor FK'nın da zirve yarışındaki Eyüpspor'dan 1-1'lik sonuçla 1 puan koparmasıyla bitime 7 maç kala rakiplerinin iyice gerisine düştü. 
Yeni Malatya ve Adanaspor'un çekildiği ligde 1 maç fazlasına rağmen kurtuluş hattındaki 26'şar puanlı Erzurumspor ve Altınordu'nun 9'ar puan, 31 puandaki Altay ve Tuzlaspor'un 14'er puan gerisinde kalan Denizlispor, kalan haftalarda mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak. Bitime 5 maçı kalan Denizli, son 2 haftada Yeni Malatya ve Adanaspor'dan hükmen 6 puan alırken, Altınordu ve Erzurum ise Adana'yla oynaması gereken karşılaşmaları 3'er puanla geçecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2023-04-04 13:39:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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