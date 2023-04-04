Bakan Kirişci: Gelişi güzel değil, planlı bir üretim çalışıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Gelişi güzel değil, planlı bir üretim çalışıyoruz

DHA

Bakan Kirişci: Gelişi güzel değil, planlı bir üretim çalışıyoruz


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirterek, yıllardır özlemi çekilen planlı tarım, sözleşmeli üretim gibi kaynakların optimum düzeyde verimli kullanılması adına hazırlanan mevzuat çalışmasının TBMM'den geçtiğini söyledi. 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen `Pembe Çizmeler Projesi'nin kapanış toplantısına katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Bakanı Kirişci'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve çok sayıda kadın çiftçi katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından `Pembe Çizmeler Projesi´ kapsamında, sütte hijyen ve yemde rasyon konusunda 4 ayda 428 mahallede 7 bin 552 kadın çiftçiye eğitim verildi. Bakan Kirişci'nin de katıldığı projenin kapanış toplantısında kadın çiftçiler pembe fular taktı, pembe çizme giydi. Toplantıda konuşan Bakan Kirişci, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili tarım, toprak koruma, arazi kullanımı, lisanslı depoculuk gibi konularındaki düzenlemelerin de AK Parti iktidarında yasalaştığını, tek eksikliğin `su kanunu´ olduğunu söyledi. Suda çok başlılık olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Yerel yönetimler bir taraftan, Devlet Su İşleri bir taraftan, il özel idareleri başka bir taraftan. Buradaki bu dağınıklığı da ortadan kaldırmak ve bir bütünlük sağlama adına inşallah su kanunumuz da gündeme gelmiş olacak" dedi.
`MEVZUAT ÇALIŞMASI TBMM'DEN GEÇTİ´
Türkiye'nin yıllardır planlı tarım özlemini çektiği ifade eden Kirişci, "Gelişigüzel değil, planlı bir üretim için çalışıyoruz. Planlı tarım, sözleşmeli üretim gibi kaynakların optimum düzeyde verimli kullanılması adına hazırlanan mevzuat çalışması TBMM'den geçti. Çalışmayla 9 kanunda 40 maddelik bir değişiklik yapıldı. Biz kendi kendimize 'büyük bir ülkeyiz' diyebiliriz ama bizim tarımsal üretim adına bu büyüklüğü nüfusumuzun artmasından, sanayimizin gelişmesinden, ihracatımızın yine her geçen gün artış göstermesinden kaynaklı olarak bizim topraklarımız artık bize yetmez hale geldi. Çünkü Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki nüfus ile bugünkü nüfusu asla mukayese edemezsiniz. Nereden baksanız 4 katına, 5 katına çıkmış bir nüfus var ve bu nüfusun o günkü istek ve arzularıyla bugünkü istekleri ve talepleri, sektörden beklentileri doğal olarak aynı değil. Bu nüfus artışımızdan, ihracattaki geldiğimiz noktadan, ülkeyi ziyaret eden turist sayısından ve de refah seviyemizin yükselişinden dolayı biz toprağımızla ilgili daha dikkatli olmak zorundayız. Toprağımızdan maksimum gelir elde etmek, oradan maksimum üretim yaparak üreticilerimize kazanç sağlamak, ülkemizin ihtiyaçlarını da buradan temin etmek durumundayız. Planlı üretim, devamında bunu tahkim edecek olan sözleşmeli üretim bu kanunun olmazsa olmazıdır. Şimdi bir yeni sistem getiriyoruz. `Ey üretici kardeşim senin üretmiş olduğun alanların koordinatlarının belirlenmiş olması bizim desteklemelerimiz için yeter de artar´ diyoruz. Her üreten mutlaka desteğini alacak" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-04 20:28:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'de konuştu: (2)
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'de ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'de konuştu: (1)
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli'de ...
Bakan Kirişci, Denizli'de Pembe Çizmeler Projesi Kapanış Toplantısına katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Denizli'de Pembe Çizmeler Projesi ...
Denizlispor'un umutları azalıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'un umutları azalıyor
Eski eş cinayeti sanığı: Boğazını iple sıktım, 5 dakika ölmesini bekledim
YEREL HABERLER Eski eş cinayeti sanığı: Boğazını iple sıktım, 5 ...
Denizli'de pompalı tüfekle bir araçtan rastgele ateş açıldı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de pompalı tüfekle bir araçtan rastgele ateş ...
Merkezfendi'den seri sonu
YEREL HABERLER Merkezfendi'den seri sonu
Denizlispor yangın yeri
YEREL HABERLER Denizlispor yangın yeri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.