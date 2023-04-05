

TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli´deki programı kapsamında Pembe Çizmeler Projesi toplantısının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Sektör temsilcilerine seslenen Bakan Kirişci, TBMM'den geçen planlı tarım ve sözleşmeli üretim gibi kaynakların optimum düzeyde verimli kullanılması için hazırlanan mevzuat hakkında konuştu. Kirişci, kırsalda terk edilmiş alanlar olduğunu, bu alanların doğrudan vatandaş tarafından kullanılabilmesinin mevcut mevzuata göre mümkün olmadığını belirterek, "Ama şimdi mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını ayırdık. 2 yıl süreyle şayet bu alanlar boş kalmaya devam ederse burayı kiralanacak alanlar envanterine dahil edeceğiz ve bu kiralama işlemine oradaki yerleşik insanlardan başlayacağız. Birtakım meslek örgütlerine diyeceğiz, ondan sonra da dışarıdan gelenlere biz tercih sıralamasında bulunacağız. Kiraya vereceğiz. Oradan aldığımız kira gelirini de varisler varsa varislerin hesabına, varisler mahkemelikse bankada bloke edeceğiz. Amacımız ne? Boş yer kalmasın. Tam 686 bin hektar alan bir şekilde değerlendirilmeyi bekler durumda. Bizim buna tahammülümüz yok. Dolayısıyla evet, mülkiyet hakkı sizin ama kullanım hakkı kamunun, bütün milletindir diyoruz" dedi.Planlı üretim kapsamında üreticiden kendisine sunulacak ürünlerden birini seçmesini isteyeceklerini, üreticinin başka bir ürün için inat etmesi halinde birinci yıl uyaracaklarını ifade eden Kirişci şöyle devam etti:"Birinci yıl için bir şey yapmıyoruz. Ama bu inadınız devam ederse beş yıl süreyle desteklemeler konusunda biz sizi desteklemeyeceğiz. Çünkü siz kendi bildiğinizi üretmeye devam edecekseniz, biz de ülkenin ihtiyaçlarını, bizim coğrafyamızın ihtiyaçlarını dikkate alarak bir planlama yapacaksak o zaman bunun bu şekilde olması gerekir diyeceğiz. Bu beş yıl mahrum edilmesi desteklemelerden, buna rağmen devam ederse o zaman da bir üçüncü fazı var. Yönlendirme esaslı planlamayı da sağlayacak olan bir üretim modelini gerçekleştirmiş olacağız." Bakan Kirişci´nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.İFTAR YEMEĞİNE KATILDIBakan Kirişci daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumunda depremzedelerle iftar yemeğine katıldı. Burada depremzedelere seslenen Kirişci, "Millet olarak 6 Şubat'ta, iki gün sonra iki ayı geride bırakmış olacağız, çok büyük felaketle karşı karşıya kaldık, hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbimden niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke olarak bu afeti de atlatmak üzereyiz, acı büyük. 11 ilden hemşehrilerimizi bu yurtlarımızda misafir ediyoruz. Kardeş olmak bunu gerektirir. Artık enkazdan kurtarılacak canlarımız kalmadığından bu kez enkazı kaldırma çalışmalarını yürüttük, ihtiyaçları karşıladık. Afet konutlarının inşası başladı, 1 yıllık sürede yapılacak. Gidenleri geri getiremeyiz ama acıları dindirmek hepimizin görevi. Bu 11 ili etkileyen deprem coğrafya olarak dünyadaki 100 ülkeden daha büyük alanda meydana gelen deprem. Geçenlerde misafirim olan Avusturya Tarım Bakanı´na şunu söyledim; 'Ülkenizin nüfusu 8.8 milyon ama 11 ilin yer aldığı doğrudan etkilen deprem bölgesinin nüfusu 14 milyon, Avusturya'nın yüzölçümü 83 bin kilometre kare bizim 11 ilin yüz ölçümü 110 bin metrekare.´ Bu asrın afeti. İnşallah normale döndüğümüzde kaleleri boş bırakmamak adına topraklarımıza geri döneceğiz. Hepimiz oralara tekrar dönmeliyiz. Doğduğum şehir Kahramanmaraş, milletvekili olduğum şehir Adana. Maddi olan şeyler yerine konur, önemli olan birlik ve beraberlik. Ben de yakınlarımı kaybettim, kuzenlerim ve yeğenlerimi kaybettim ama hepsini bağrımıza bastık" dedi. Bakan Kirişci, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Kirişci´den toplantıda detay

-Bakan Kirişci´nin depremzedelere yaptığı konuşmaHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-05 00:17:19



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