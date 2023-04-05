Denizlispor'un son şansı olacak



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Göztepe'ye 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını iyice azaltan Altaş Denizlispor cuma günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Tuzlaspor maçını son şans olarak görüyor. Ligde 7 maçtır kazanramayan ve 17 puanla ateş hattında yer alan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Kemal Kılıç'ın oyuncularını motive etmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi. Bu maçtan mutlak 3 puan almaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adamın, "Şu an zaten zor durumdayız. İşimiz zor ama yine de Tuzlaspor maçından alınacak galibiyet bizi umutlandırır. Fakat karşılaşmayı kaybedersek elimizden bir şey gelmez ve burada durmanın bir anlamı olmaz" dediği öğrenildi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-04-05 11:04:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.