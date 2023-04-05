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Denizli'de silah kaçakçılığına 5 tutuklama

DHA

Denizli'de silah kaçakçılığına 5 tutuklama


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde polisin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi  tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Buldan ilçesinde silah kaçakçılığına karışan kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Rize'den getirdikleri tabancaları Buldan ilçesinde ruhsatsız olarak sattıkları belirlendi. KOM ekipleri önceki gün düzenledikleri operasyonda, Yavuz Topaloğlu (31), Mesut Topaloğlu (32), Fatih Elaldı (33), Bayram Gezen (32) ve Mehmet Köksal Tercüman'ı (32) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 9 adet tabanca ile birlikte 16 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Buldan Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi tutuklandı.(DHA) 
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Ramazan ÇETİN
2023-04-05 17:50:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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