Denizlispor kritik sınavda

DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1´inci Lig´de geçen hafta evinde Göztepe´ye 2-0 yenilerek 17 puanda kalıp kurtuluş umutlarını iyice tüketmeye başlayan düşme hattındaki Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda Tuzlaspor´un rakibi olacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı´nda oynanacak karşılaşma saat 16.00´da başlayacak. Denizli´de Göztepe maçında kırmızı kart gören Kevin Mayi forma giyemeyecek. Ligde son 7 maçta 1 beraberlik, 6 yenilgi alarak rakiplerinin topladığı puanlarla umutları azalan Denizlispor, kümede kalma yolunda en kritik sınavlarından birini verecek.
Yeşil-siyahlılar İstanbul´da kazanması durumunda ümitlerini yeşertecek, aksi sonuçlarda ise Ege ekibinin işi bir hayli zorlayacak. Teknik direktör Kemal Kılıç, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti. Denizlispor´un başında çıktığı Altınordu ve Göztepe karşılaşmalarından puan alamayan Kılıç, "Bu maç bizim adımıza sezonun en kritik karşılaşması olacak. Belki de son şansımız. Aksi sonuç düşünmüyoruz. Kazanıp mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-04-06 12:58:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.