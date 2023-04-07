Merkezefendi Beşiktaş sınavında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde 8 maçlık galibiyet serisi sonrası Pınar Karşıyaka'ya geçen hafta 3 uzatma sonucunda 109-101 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Beşiktaş Emlakjet'le deplasmanda karşılaşacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Deplasmanda 5 maçtır üst üste mağlup olan, son 4 haftayı 1 galibiyet, 3 yenilgiyle geçen Denizli temsilcisi buna rağmen halen Play-Off hattında 7'nci sırada yer alıyor. Yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen Merkezefendi 23 maçta 10 galibiyet alırken, ev sahibi Beşiktaş 7 galibiyetle düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-04-07 11:23:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.