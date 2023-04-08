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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Artık işimiz çok zor

DHA

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Artık işimiz çok zor


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a da 3-0 yenilen Altaş Denizlispor kümede kalma umutlarını artık mucizelere bıraktı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 8 maça çıkarıp 17 puanla 18'inci basamakta kalan yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz alınan mağlubiyetin ardından, "Artık işimiz çok zor" açıklamasını yaptı. Ligde kalma umutlarının azaldığını ifade eden Uz, "Üst üste kötü sonuçlar geldi. İlk günden beri elimizden geleni yaptık. Tüm olumsuzluklara rağmen buraya kadar geldik. Son saniyeye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ama bu kulübe maddi manevi bir kuruş faydası olmayanların klavye delikanlılığı yapmalarını cevapsız bırakmayız" dedi.
Çok dar kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan Mehmet Uz, "Dar kadroyla mücadele ederken, sakat ve cezalı oyuncuların artmasıyla 21 kişilik listeyi bile dolduramaz hale geldik. Bu kadar olumsuzluğa rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Kayyuma kalmakta olan bu kulübü, 10 günde yaptığımız takımla bugünlere kadar getirdik. Son 2 sezondur aynı takımla mücadele ediyoruz. Transfer yasağı ve 3 puan silinmesi bizden önceki dönemlerden kaynaklandı. Biz kendi dönemimizde ait mali sorumluluğumuzu büyük ölçüde yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Zoru gördüğümüz zaman kaçmadık. İyi günde de kötü günde de aldığımız emanete ihanet etmedik. Sportif başarısızlığımız var ancak alnımız da açık" dedi.
"BİR KURUŞ GELİR YOK"
Kulübün maddi durumunu değerlendiren Başkan Uz, "Transfer yasağı, 3 puan silinmesi, yaşadığımız ekonomik sorunlar, kulübün kasasına giren her kuruşun icralara, temliklere gitmesi, her gün artan maliyetler bizi çok zorladı. Bunun karşılığında bir kuruş gelir yok. Herkes gerçekleri çok iyi biliyor" diye konuştu.
Eleştiriden kaçmadıklarını sadece metanetsiz suçlamalara karşı olduklarını vurgulayan Uz, "Elbette hatalarımız, yanlışlarımız vardır. Ancak klavye başında hakaretler yağdıranlara, kulübe kuruş faydası olmayanlara, stadın kapısından dahi içeri girmemişlere de cevabımız olacaktır. Bizi eleştirenler maçımıza gelse tribünde yer kalmaz. Kar kış, yağmur çamur, iç saha deplasman demeden, tüm maddi imkanlarını zorlayarak takımına sahip çıkan vefakar taraftarlarımızı tenzih ediyorum" açıklamasını yaptı.
"GÖREVİMİ HİÇ AKSATMADIM"
Denizlispor'u gerçekten seven insanları ayrı tuttuğunu belirten Mehmet Uz, "Bizim gibi gerçekten üzülenler var. O taraftarlarımızın tüm eleştirilerini başımın üstünde tutuyorum. Onlarla zaman zaman bir araya gelerek sohbet ediyor, fikirlerini alıyor, bilgiler vermeye çalışıyorum. Görevde olduğum sürece, takımın durumu ne olursa olsun gerçek Denizlisporlular'la birlikte olmaya devam edeceğim" dedi.
Milletvekili aday adayı olmasından dolayı hak etmediği tepkilere maruz kaldığını belirten Mehmet Uz, "Ben daha önce iki defa aday olduğum partimden yine aday adaylık başvurusunda bulundum. Bunu yaparken kulüp başkanlığı görevimi aksatmadım. Öncelik hep Denizlispor oldu. Kötü sonuçların alındığı bu dönemde, aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra başkanlıktan istifa eder, 'Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra kim gelirse gelsin' der çıkar giderdim. Ben bunu yapmadım" dedi.
"MAZERET SUNMADIK VE KAÇMADIK" 
Kulübün başında olduğunu sözlerine ekleyen Uz şu ifadeleri kullandı: "Sonuna kadar görevimi sürdüreceğim. Kulübü daha iyi yönetecek varsa, daha önce de defalarca söylediğim gibi buyursun gelsin. Oturduğu yerden eleştirerek kendine pay çıkarmak isteyenlere papuç bırakmam. Denizlispor büyük bir camia. Göreve talip olanların önünü açmak için olağanüstü genel kurul kararı aldık ama kimse gelmedi. İki sezondur bu kulübün nasıl ayakta kaldığını merak edip kapımızı çalan olmadı. Maliyetlerin 3'e katlandığı ve gelirlerin düştüğü bu zaman zarfında şikayet etmeden görevimizi yerine getirmek için çalıştık. Zoru gördüğünde mazeretler öne sürüp bırakanlardan olmadık, olmayacağız."DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-04-08 11:38:58

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