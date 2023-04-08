Bakan Nebati: Şu anda en temel meselemiz enflasyon (2)



İFTARA KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli programı kapsamında iş dünyası toplantısının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Bakan Nebati daha sonra Göveçlik Kültür Merkezinde MÜSİAD tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada konuşan bakan Nebati, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gittiğini belirterek, "14 Mayıs'ta inşallah gene Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki AK Parti, 21 yıldır ortaya koymuş olduğu bu büyük başarıya bir 5 yıl daha ekleyecek. Türkiye, 21. yüzyılın ülkesi olduğunu kanıtlayacak önemli çalışmaların artık meyvelerinin alınmaya başladığı bir süreci yaşıyor. Ne 6'lı ne 7'li ne derseniz deyin. Her birisi farklı bir söylemle ve akıllarına gelen bir modelle ortaya çıkıp birbirlerinden adeta yadsıyacak yarışmaya girerek bu ülkeye faydayı sağlayabilir. Biz önümüzdeki süreçte Türkiye Ekonomi Modeli´yle bir tarafta depremle, savaşla bu kadar büyük bir çaba sarf ederken öbür tarafta bu modelin oturması ve 21. yüzyılda üretim ekonomisinin ne kadar güçlü ve önemli olduğunu göreceğimiz adımların atılacağı bir sürece girdik" dedi.

'NET OLARAK SORUYORUZ: FAİZ ARTIRMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?'

Bakan Nebati, ABD'de faiz artırımının ardından bankaların patır patır gitmeye başladığını ifade ederek, "Şimdi çıkmış, altılı yedili masa 'faiz artıracak mısınız?' sorusuna sadece geveleyerek cevap vermeye gayret ediyor. Net olarak soruyoruz. Faizi artırmayı düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Ve net olarak soruyoruz. IMF kapısına gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Öncelikle bunun cevabını verin. Bu millet bunu öğrenmek istiyor. Yoksa gizli kapılar ardında faiz artırma hesapları yaparak aslında faiz artırımıyla bir tarafta fabrikaların kapanmasına, öbür tarafta finansal sistemin zarar görmesine ve sonra da işsizliğe yol açacak düşüncenizi kendi aranızda paylaşıyor musunuz? Biz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ne iddia ettiysek onu yaptık. Bu seçim 15 Temmuz'da başaramayanların intikam vidaları ile ortaya çıkacak bir seçim atmosferi mi, yoksa 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye gayret edenlerin, terörist yapıların tamamen ortadan yok olup gitmesine vesile olacak bir gün mü? O zaman 14 Mayıs bir tarafta ekonomik başarıların sağlandığı öbür tarafta savunma sanayiinden her türlü dünyayla yarışacak enstrümanlar başarıları ortaya koyacak bir gün. Bugün Denizli'deki iş dünyasının 14 Mayıs'ta, 21 yıldır yapılanların devamını istediğini açıklıkla ifade ettiğini gördük. Ona göre de yatırım planlamasını yapıyor. Sokaktaki vatandaş da hayali rakamlarla, hayali ifadelerle ortaya çıkıp oy avcılığı yapanlara elinin tersiyle karşılık veriyor" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati daha sonra Denizli'den ayrıldı. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-08 22:30:04



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