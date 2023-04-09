Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi

DHA

Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, boşandığı eşinin sevgilisi Serpil Gündüz'ü (44) evinde darbedip, parmağını ısırdığı ileri sürülen Emine S. (51) ile kardeşi Fadime Gül S. (45) hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına ileriki  günlerde başlanacak. Kavgada kopma aşamasına gelen parmağı hastanede tedavi edilen Gündüz yaşadığı o anları 'dehşet verici' olarak niteleyip, "Bana bunu yapanlar kadın ve cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.
Denizli'de yaşayan 2 çocuk annesi Emine S., boşandığı eşi Mehmet K.'nin (50) 2 aydır, Serpil Gündüz ile duygusal birliktelik yaşadığını öğrendi. Emine S., geçen 8 Aralık'ta Gündüz'ün Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katındaki evine gitti. Emine S., iddiaya göre, kapıyı açan Gündüz'e küfredip, hakaretlerde bulunarak saldırdı. Emine S.'nin, sol el işaret parmağını ısırdığını da belirten Gündüz, bu sırada peşinden gelen kardeşi Fadime Gül S.'nin de kendisine saldırdığını ileri sürerek polise şikayetçi oldu.
Emine S., ise  polisteki ifadesinde, "Kardeşim apartmanda oturan bir arkadaşının yanına gitmişti. Boşandığım eşimin aracını bir apartmanın önünde görmüş. Ben de adrese gidip, apartmana girdim. Merdivenlerden çıkarken bir kapının önünde eşimin ayakkabılarını gördüm. Yeni ameliyat olduğundan başına bir şey gelmesinden korktuğum için kapıyı çaldım. Kapıyı, adını bilmediğim bir kadın açtı. Yanında Mehmet vardı. Mehmet'e 'Burada ne yapıyorsun? Çocuklar seni merak ediyor' dedim. Bir anda kadın bana saldırıp, yüzüme tırnaklarını batırdı. O esnada parmağı ağzıma girdi, arbede esnasında parmağını ısırdım, yere düştük. Merdivenlerde boğuşmaya devam ederken, Mehmet gelip, sağ elimi ısırmaya başladı. Sesleri duyup gelen kız kardeşimin bizi ayırmaya çalışırken yere düştüğünü gördüm. Arbede yaşadık ancak birbirimize karşı tehdit ve hakarette bulunmadık. Beni darbeden Serpil Gündüz ve Mehmet'ten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
İKİ KARDEŞİN 2'ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ
Soruşturmanın ardından Emine S. ile kardeşi Fadime Gül S. hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' ve 'kadına karşı tehdit, hakaret' suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturmada Serpil Gündüz hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İki kardeş hakkında hazırlanan iddianamede, Emine S.'nin kapının açılmasıyla Serpil Gündüz'ü kendisine doğru çektiği, hakaret ve tehdit ettiği, parmağını ısırdığı belirtildi. İddianamede ayrıca, Emine S.'nin olay sırasında gelen kardeşinin de Serpil Gündüz'ü saçından tutup merdivenlere vurduğuna da yer verildi. Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
'BANA BUNU YAPANLAR KADIN, CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM'
Sol işaret parmağı kopma derecesine gelen ve hastanede yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşan Serpil Gündüz, dehşet verici bir olay yaşadığını söyleyip, iki kardeşin hak ettikleri cezayı çekmesini istediğini dile getirdi. Gündüz, "Duygusal birliktelik kurduğum Mehmet K., boşanmış birisidir. Eski eşi, kardeşiyle gelip, beni darbetti. Emine S. parmağımı ısırdı. Aylarca acı çektim. Psikolojim bozuldu. Emine S.'ye karşı iki kere koruma kararı aldırdım. Hatta olayın ardından Mehmet de, eski eşine karşı koruma kararı aldırmak istedi ancak mahkeme kabul etmedi. Emine S.'nin avukatı, avukatımı arayıp, davadan vazgeçmem için para teklif etmiş. Kabul etmeyeceğim. Bana bunu yapanlar kadın ve cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-09 09:41:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Nebati: Şu anda en temel meselemiz enflasyon (2)
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Şu anda en temel meselemiz enflasyon ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli'de MÜSİAD üyeleriyle iftarda bir araya geldi:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli'de MÜSİAD ...
Bakan Nebati: Şu anda en temel meselemiz enflasyon
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Şu anda en temel meselemiz enflasyon
Denizli'deki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizli'deki ev yangınında dumandan etkilenen kişi ...
Denizli'de kumar oynatılan iş yerine operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli'de kumar oynatılan iş yerine operasyonda 4 ...
Huzurevindeki iki arkadaşın 'kayıp horoz ve tavuklar' davasında beraat kararı
YEREL HABERLER Huzurevindeki iki arkadaşın 'kayıp horoz ve tavuklar' ...
Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, kümede kalma umudunu yitirmedi:
YEREL HABERLER Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, kümede kalma ...
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Artık işimiz çok zor
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Artık işimiz çok zor
Denizli'de evin bahçesinden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Denizli'de evin bahçesinden çiçek hırsızlığı güvenlik ...
Denizli'de "kürtaj" tartışmasında karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Denizli'de "kürtaj" tartışmasında karısını öldüren ...
Merkezefendi Beşiktaş sınavında
YEREL HABERLER Merkezefendi Beşiktaş sınavında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.