Denizlispor'da Kılıç gitti, 3 futbolcu yolcu

DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a da 3-0 yenilip kümede kalma umutlarını iyice tüketen Altaş Denizlispor'da ortalık karıştı. Alınan yenilgi sonrası 17 puanla son sırada kalan yeşil-siyahlılarda 3 hafta önce göreve getirilen teknik direktör Kemal Kılıç istifasını yönetime verdi. Dün akşam Başkan Mehmet Uz ile bir araya gelen Kılıç, bundan sonraki süreçte kalmanın bir anlamının olmadığını yönetime bildirdi. Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulunun ise tecrübeli çalıştırıcının istifasını değerlendirdiği ve büyük ihtimalle istifayı kabul edeceği kaydedildi.
Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kaybetti. Yönetim ayrıca kadroda operasyonlara da başladı. Djedje süresiz kadro dışı kalırken, Göztepe maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Mayi de gözden çıkarıldı. Yönetim iki futbolcuyu gönderme kararı aldı. Ligde Ankara Keçirörengücü, Bodrumspor, Altay ve Samsunspor'la karşı karşıya gelip, deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan hükmen 3'er puan alacak Denizlispor'un kalan maçlarda gençleri sahaya süreceği de ifade edildi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-04-09 11:57:14
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