Merkezefendi geriliyor

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DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftalardır Play-Off hattında yer alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste mağlubiyetlerle düşüşe geçip yerini riske attı. Evindeki 8 maçlık galibiyet serisi sonrası Pınar Karşıyaka'ya 3 uzatma sonucu yenilen Denizli temsilcisi, dün de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet'e deplasmanda hayat verdi. Rakibine İstanbul'da 70-59 yenilen Merkezefendi art arda 3'üncü mağlubiyetini alırken, deplasmanda son 6 maçtan boynu bükük ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-04-09 12:37:42



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