Denizlispor'da Bülent Ertuğrul sesleri

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda 3-0 kaybedilen Tuzlaspor maçının ardından kümede kalma umutlarını iyice azaltan ve istifa eden teknik direktör Kemal Kılıç'la yollarını ayıran Altaş Denizlispor'da Bülent Ertuğrul ismi ön plana çıktı. Denizlispor'da 2017-2018 sezonunda da görev yapan 44 yaşındaki teknik adamla görüşmelere başlandığı bildirildi.

Lige tutunmayı mucizelere bırakan yeşil-siyahlılarda kalan 4 maça Ertuğrul'un çıkacağı ifade edildi. Denizlispor bu periyotta, Ankara Keçirörengücü, Bodrumspor, Altay ve Samsunspor'la karşılaşacak. Ege ekibi, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan ise hükmen 3-0 galibiyet alacak.

Eski futbolcu Bülent Ertuğrul, kariyerine Denizlispor'da başladı. Denizlispor'da profesyonel olan Ertuğrul, yıllarca yeşil-siyahlı formayı terletti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-04-10 11:54:46



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