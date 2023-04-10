Denizlispor, Bülent Ertuğrul'la imzaladı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Tuzlaspor'a deplasmanda 3-0 yenilip teknik direktör Kemal Kılıç'la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, Bülent Ertuğrul'u takımın başına getirdi. Denizlispor'da futbolculuk döneminde forma giyen ve 2017-2018 sezonunda sportif direktörlük görevinde bulunan Ertuğrul'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul´a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.
Sıralamada 17 puanla 18'inci basamakta yer alan Denizlispor bu haftayı bay geçirip hafta sonunda Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-04-10 16:30:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.