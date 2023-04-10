Denizlispor, Bülent Ertuğrul'la imzaladı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Tuzlaspor'a deplasmanda 3-0 yenilip teknik direktör Kemal Kılıç'la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, Bülent Ertuğrul'u takımın başına getirdi. Denizlispor'da futbolculuk döneminde forma giyen ve 2017-2018 sezonunda sportif direktörlük görevinde bulunan Ertuğrul'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul´a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.

Sıralamada 17 puanla 18'inci basamakta yer alan Denizlispor bu haftayı bay geçirip hafta sonunda Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2023-04-10 16:30:19



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