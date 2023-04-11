Kuyruğu, kulakları ve patisi kesilip, boğazı delinen 'Mucize' köpek tedaviye alındı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kuyruğu, kulakları ve sağ ön ayağı kesildikten sonra boğazı da sivri bir aletle delinip, sokağa terk edilen yavru köpek, tedaviye alındı. Köpeği sahiplenerek 'Mucize' adını veren Ahmet Keskin, "Halinden günlerce işkence gördüğü belli ama 'Mucize' artık yanımızda ve bizimle güvende" dedi.

Sokak köpeklerini beslemek için 8 Nisan'da Hacıeyüplü Mahallesi'nde araziye giden iş insanı Ahmet Keskin, sokağa terk edilen yaralı yavru köpeği fark edip yakaladı. Keskin, yavruyu veterinere götürdü. 3 aylık olduğu belirlenen erkek köpeğin kuyruğu, kulakları ile sağ patisinin kesildiği, boğazının da sivri bir aletle delindiği tespit edildi. Tedaviye alınan köpeğin kesilen patisi sargıya alındı. Keskin, 'Mucize' adını verdiği yavruyu sahiplenip, olayla ilgili sorumlu ya da sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu.

`BU RESMEN VAHŞET´

O gün sokak köpekleri için besleme yapmak amacıyla bölgeye gittiğini belirten Keskin, "Besleme yaparken, bu yavrunun sesini duyduk. Patisinin, kulaklarının ve kuyruğunun kesilmiş olduğunu görünce hemen veterinere götürdüm, tedaviye alındı. Şu an durumu iyi ama uzun bir süre işkenceye uğradığı anlaşılıyor. Kan izlerinin ve yaralarının kurumaya başlaması nedeniyle bir süre önce eziyet edildiğini tahmin ediyoruz. Bu resmen vahşettir. Çok yazık, böyle bir hayvandan kim, ne ister? 'Mucize' artık yanımızda ve bizimle güvende. 'Mucize'ye bu kötülüğü yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-11 10:31:46



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