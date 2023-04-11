Paralara ve kağıtlara emdirilmiş bonzai ile 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda geçersiz para ve kağıtlara emdirilmiş 13 bin 500 kullanımlık sentetik bonzai ile 10 bin ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik önceki gün Karşıyaka Mahallesi´nde operasyon düzenledi. Şüpheli 2 kişinin evinde yapılan aramalarda bir poşet içinde kağıt parçaları ve geçersiz kağıt paralar bulundu. Yapılan incelemede paralar ile kağıt parçalarına sentetik bonzai emdirildiği, toplam 13 bin 500 kullanımlık olduğu belirlendi. Şüpheliler S.G. ile D.U. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında aynı gün yapılan diğer bir operasyonda ise şehir dışından uyuşturucu getirdiği belirlenen Y.D. ile B.D.'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Yapılan aramada 10 bin ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-11 18:00:20



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