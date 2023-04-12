Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdü; o anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Bekilli ilçesinde, hareket halindeki bir otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde asfaltta sürüklenen köpeğin cep telefonuyla çekilen görüntüleri tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücüye 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılırken, köpeğin öldüğü öğrenildi.

Olay, dün Bekilli ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerinde hareket halindeki 20 ACV 069 plakalı otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Bekilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada köpeği sürükleyen kişi tespit edilerek yakaladı. Otomobili kullanan kişinin Sırıklı Mahallesinde oturan Ahmet Daşçı (73) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Taşçı´nın ifadesinde, köpeğini veterinere aşı yaptırmak için otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu, ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, Taşçı hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-12 22:52:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.