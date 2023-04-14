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22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, operasyonla yakalandı

DHA

22 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, operasyonla yakalandı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisini hırsızlıkla suçlayan Mustafa Öztürk'ü (55) öldürmekten 22 yıl hapis cezasıyla aranan Bülent Çakan (45) jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı. Çakan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Pamukkale ilçesinde bar işleten Mustafa Öztürk'ün evinden 11 Ocak 2015'te hırsızlık yapıldı. Eşinin durumu bildirmesi üzerine Öztürk, Pamukkale Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Öztürk, evinin yakınına geldiğinde karşılaştığı Bülent Çakan'ı iddiaya göre hırsızlıkla suçladı. İkili arasında tartışma çıktı, çevredekilerin de araya girmesiyle ayrılıp, uzaklaştılar. Ancak, daha sonra av tüfeğini alarak mahalleye dönen Çakan, Öztürk'ü ateş ederek göğsünden yaraladı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Çakan, tutuklandı. Geçen yıl cezaevinden tahliye edilen Çakan cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çakan'ı Pamukkale Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle dün söz konusu eve operasyon düzenleyip, Çakan'ı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakan, tutuklandı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-14 16:58:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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