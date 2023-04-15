Merkezefendi çıkış arıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybederek Play-Off hattındaki yerini sıkıntıya sokan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Tofaş'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak.

Ligde iç sahadaki 8 maçlık kazanma serisi 2 hafta önce 3 uzatmaya giden Pınar Karşıyaka randevusunda son bulan, deplasmanlarda da 6 maçtır parkeden mağlubiyetle ayrılan Denizli temsilcisi, Tofaş'ı yenerek çıkış yakalamaya çalışacak. Merkezefendi'nin 24 maçta 10, Bursa temsilcisinin ise 9 galibiyeti var.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-04-15 10:41:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.