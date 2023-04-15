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Denizlispor - Ankara Keçiörengücü: 0-4

DHA

Denizlispor - Ankara Keçiörengücü: 0-4


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Serdar Soydan, Hasan Erdoğan
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Berkant, Hakan, Leo (Dk. 6 Okan), Erdal (Dk. 70 Ahmet), Muhammed (Dk. 65 Asım), Gökhan, Mustafa, Samet, Bekir, Ömer
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Hamza, Alpay (Dk. 87 Haşim), Erkam (Dk. 87 Taha), Muharrem, Aykut, Muhammed (Dk. 87 Mikail), Bekir (Dk. 46 Aly Malle), Bardhi, Melih (Dk. 59 Musa Caner), Dembele
GOLLER: Dk. 17 ve Dk. 83 Rashad Muhammed (P), Dk. 45+1 Dembele, Dk. 85 Musa Caner (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Mustafa (Altaş Denizlispor), Hamza, Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk. 45+2 Dembele (Ankara Keçiörengücü)
Denizlispor, Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Keçiorengücü'ne 4-0 mağlup oldu. 
17´nci dakikada gelişen Ankara Keçiörengücü atağında Muharrem´in sol kanattan içeriye ortasında, ceza sahası içinde Mustafa, Erkam´ı yere düşürünce hakem Süleyman Şen penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı kullanan Rashad Muhammed, topu ağlara gönderdi: 0-1
23´üncü dakikada Bardhi´nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Melih´in çaprazdan
vuruşunu kaleci Abdülkadir uzaklaştırdı.
27´inci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında Muhammet´in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Okan´ın şutu, direğin dibinden dışarıya gitti.
32´inci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Rashad Muhammed´in ara pasında topla buluşan Bardhi, ceza sahası içinde kaleci Abdülkadir´i de çalımlayarak, topu ağlara gönderdi. Ancak poziyonun başlangıcında Hamza´nın Bekir´e yaptığı faul `VAR´da incelendi. `Gol´ kararı iptal edildi.
45+1´inci dakikada sağ kanattan topu taşıyan Bekir, ceza sahası içinde bulunan Dembele´ye aktardı.
Ceza sahası içinde kaleciyle karşı kalan Dembele, kaleci Abdülkadir´in sağından topu ağlara gönderdi: 0-2.
52´inci dakikada Berkant´ın ceza yayı üzerinden sert ve düzgün şutunu kaleci Metin, iki hamlede
kontrol etti.
59´uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caner´in pasında topla buluşan Rashad Muhammed, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Muhammed´in içeriye çevirdiği topa Aly Malle´nin gelişine vuruşu direkten döndü. Dönen topu davunma uzaklaştırdı.
83´üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Hakan, topa elle
müdahalede bulundu. Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kulanan Rashad Muhammed, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
85´inci dakikada Bardhi´nin pasında sol kanatta buluşan Musa Caner, topla ceza sahası içine girdi. Musa Caner´in sol çaprazdan kaleye sert vuruşu filelerle buluştu: 0-4.
Mücadele 4-0 Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN
2023-04-15 23:09:47

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