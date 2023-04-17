Merkezefendi düşüşte 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde sezonun flaş takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste mağlubiyetlerle Play-Off hattından çıktı. Art arda 4´üncü, son 6 maçta 5´nci mağlubiyetini evinde Tofaş´a 95-88 yenilerek alan Denizli temsilcisi kendisini potanın dışında buldu. Bir dönem üst üste 8 maç kazandığı evinde son 2 sınavdan boynu bükük ayrılan Merkezefendi´nin bitime 5 hafta kala düşme hattıyla arasındaki fark 2 galibiyete düştü.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-04-17 10:49:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.