Eşinin sevgilisinden olan bebeğin üzerine asitli madde attı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Kerzi Yılmaz (40), evi terk eden eşi Gökhan Yılmaz'ın (43) birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu sevgilisi S.G.'nin evini basıp, annesinin kucağındaki 2 aylık bebeği Hamdi Y.'yi, üzerine asitli sıvı döküp ağır yaraladı. Suçlamaları reddedip kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Kerzi Yılmaz, tutuklandı.

Olay, dün, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kerzi Yılmaz, bir süre önce evi terk eden eşi Gökhan Yılmaz'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu S.G.'nin evine gitti. Burada S.G. ile kavga eden Kerzi Yılmaz, iddiaya göre, yanında getirdiği asitli sıvıyı, S.G. ile Gökhan Yılmaz'ın birlikteliğinden olan 2 aylık bebekleri Hamdi Y.'nin üzerine döktü. Annesinin kucağındaki bebeğin vücudunda yanıklar oluştu.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hamdi bebek, annesinin refakatinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Kerzi Yılmaz'ı, Fatih Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere, bebeğin üzerine herhangi bir madde atmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen Kerzi Yılmaz'ın tutuklandığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-18 17:10:43



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