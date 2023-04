Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz

Nevra UÇKAÇRamazan ÇETİNTolga TAHÇI/DENİZLİ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, aile kavramına yeni dönemde de önem vereceklerini belirterek, "Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından, çocuklara ve gençlere kadar ailelerin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs´ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi Denizli'de miting gerçekleştirdi. Denizli´deki 29 Ekim Bulvarı´nda vatandaşlara seslenen Erdoğan, konuşmasında meydanda asılan pankartlara atıfta bulunarak Altılı Masa ile ilgili eleştirilerde bulundu. 14 Mayıs´ta milletin iradesine güvendiğini kaydeden Erdoğan, "Altılı Masa, yedi oldu ya oranın tamamının silip süpürülmesi lazım. Buna hazır mıyız? Mesele yok. İnşallah cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Güzel bir pankart daha var. `6+1 masanın son kullanma tarihi 14 Mayıs´ diyor hanımefendi. Bu ne demektir biliyor musunuz? 14 Mayıs´ta bunlar siyasi mevta olacaklar. Hazır mıyız buna? Gençlerin yedili masaya karnı tok. Bugün Denizli´de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Biliyorsunuz ocak ayında uzun bir aranın ardından yine sizlerle hasret gidermiş, kucaklaşmıştık. Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce inanıyorum ki 14 Mayıs´ı sizler silme götüreceksiniz AK Parti´yle. Biz Denizli ziyaretimizden 10 gün sonra yaşadığımız 6 Şubat depremleri sebebiyle uzunca bir süre tüm dikkatimizi, vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarımızın sarılmasına verdik" ifadelerini kullandı.

'BU MUTLULUĞA TAHAMMÜL EDEMEYENLER VAR'

Bu arada Altılı Masa önce bölücü örgütün uzantısı partinin de katılımıyla yedili oldu. Sonra 2 belediye başkanını da eklediler. Ne oldu? Dokuz. Bunların yaptığı iş farklı bir şey. Epeyce kavga ve dövüşün ardından nihayet Bay Bay Kemal´i aday olarak ilan etmeyi başardılar. Masanın adayının belli olmasıyla birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de tüm güçleriyle bu isme destek vermek için saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil´den, tehdide başladılar. Cudi´den, Gabar´dan, Tendürek´ten, Bestler Deresi'nden. Zira artık İHA´larımızın, SİHA´larımızın, Akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi de ne yapacaklarmış? Geliyorlarmış. Gelince bu İHAları, SİHA'ları satacaklarmış. Sen kimsin? Neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Çünkü bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu uçak gemimiz. Sarayburnu´nda 30 bini aşkın kişi ziyaret etti. Herkes coşku içinde Cumhurbaşkanına, Savunma Bakanı'na teşekkür ediyor. 'Artık biz de dünyada ilkler arasındayız' diyor. Seviniyor, mutluluğu var. Ama bu mutluluğa tahammül edemeyenler var" açıklamalarında bulundu.

'BUNLARI SANDIĞA GÖMECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika´dan Avrupa´ya, ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da Bay Bay Kemal´in ve yamalı bohça ittifakının yanında saf tuttu. Biz ise her zamanki gibi Allah´a dayanarak, milletimize güvenerek, Cumhur İttifakı´ndaki hasbi ortaklığımıza inanarak yola revan olduk. Adaylığımızı zaten aylar öncesinden ilan etmiştik. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde milletimizin gösterdiği teveccüh, istikametimizin doğruluğunun işaretidir. Tabi, biz bazıları gibi yıkmaya değil inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna eli boş çıkmadık. Cumhuriyetimizin yeni asrındaki hayal ve hedeflerimizi önce `Türkiye Yüzyılı´ vizyonu başlığı altında topladık. Sonra da seçim beyannamemizle bu vizyonun ilk 5 yıldaki somut adımlarını sıraladık. Biz dersimize iyi çalıştık. Burada seçim beyannamesi var. Burada da tüm teşkilatımıza gönderdiğim seçim beyannamemizin özeti var. Biz ders yapıyoruz. Çok çalıştık, iyi hazırlandık. Şimdi de inşallah 14 Mayıs´ta vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz."

'DEVLETİMİZİN GÜCÜ, MİLLETİMİZİN DAYANIŞMASIYLA İNŞALLAH BU HEDEFE ULAŞACAĞIZ'

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımız ilk günden beri gece gündüz sahalarda. Biz de felaket gününden beri her ilimizi defalarca ziyaret ettik. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma ve yardımdan kalıcı konutların temel atmasına kadar çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördük. Amacımız 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremde yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmaktır. Devletimizin gücü, milletimizin dayanışmasıyla inşallah bu hedefe ulaşacağız. Depremin üzerinden henüz 2,5 ay bile geçmemişken inşallah bayramın 2´nci günü yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinde yürüteceğimiz afete dirençli şehirler projeleriyle ilgili hazırlıkları da hızla sürdürüyoruz. Bayram günü İstanbul´da bununla ilgili müjdemiz olacak. Elbette ülkemizin önümüzdeki 5 yılıyla ilgili projelerimiz sadece deprem hazırlıklarından ibaret değil. Son 20 yılda ülkemizi asırlara bedel demokrasi ve kalkınma adımlarıyla tanıştıran bir iktidarız. Hem demokrasimizi geliştirmeye hem yeni yatırımlarla kalkınmamızı hızlandırmaya yönelik pek çok projemiz seçim beyannamemizde var" dedi.

'AİLE VE GENÇLİK BANKASI'

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin 85 milyon vatandaşı hangi kökenden, inançtan olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdidir. Selçuklu'dan Osmanlı´ya tüm devletlerin temelinde aile vardır. Aile bizim için kutsal. CHP, LGBT´lileri besleyebilir. CHP terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP ile beraber bunlar LGBT´cidir. Bunlardan onlara aykırı bir söz duydunuz mu? İYİ Parti´den duydunuz mu? Bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz buna inanıyoruz. 14 Mayıs çok önemli. Çocukları ve gençleri sapkın akımlara itmeye yönelik kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı ailemizi ve evlatlarımızı maddi ve manevi tedbirlerle koruyacağız. Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile kalkanı programı ile ev hanımlarından, çocuklara ve gençlere kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin 3´te 1'ini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Gençlerimizin eğitimlerinden iş kurmalarına ve evliliklerine kadar her aşamada yanında yer alıyoruz. Kimi hibe, kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençleri hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyenlere 2 yılı ödemesiz, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Böylece maddi sıkıntıya düşmeden yuvalarını kurabilecekler. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını teşvik edeceğiz. İstihdam edilen kişinin sigorta primini ya da maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

'BAY BAY KEMAL NEREDE BU PARA?'

Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir şey söylemedik. Denizli, 14 Mayıs´ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah, Ege´nin gözbebeği Denizli´ye böylesi yakışır. Eski Türkiye´de 2 anahtar vaadiyle gelip ellerindekini alanlar vardı. `Şu kadar milyar dolar buldum ülkeye getireceğim´ diyor. Arkasına bakıyorsunuz. Ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Ertesi gün 'Bilmem ne kadar milyar dolar getireceğim' diyor. Sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali çıkıyor. Bu Londra tefecilerinin işi gücü yok da sana bu kadar parayı niye versin? Kaldı ki bunlar tefeci. Bay Bay Kemal nerede bu para? Siz inanıyor musunuz bu adama? Madem getirdin adresini söyle bilelim. Bu adamın hayatı yalan. Kardeşlerim 200 milyar dolardan bahsediyor. Londra´nın tefecileri bu kadar aptal mı? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. İnşallah 14 Mayıs´ta sana gereken dersi verecek."

'EVLATLARINIZIN İSTİKBALİNİ KİME EMANET EDERSİNİZ?'

Türkiye´deki milli geliri 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkardıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu başarılara ulaşmak o kadar kolay olmadı. Biz güçlendik. Biz hep kendi yolumuzda yürüdük. Hiçbir tuzağın bizi engellemesine izin vermedik. Yeni bir yol ayrımının arifesindeyiz. 14 Mayıs Bay Bay Kemal´in siyasi mevta olduğu gün olacak. Biraz sonra adaylarımızla beraber karşınıza çıkacağız. İşte sandık, işte adaylar. Hepsi de sizin kantarınıza çıkıyor. Ben kadın kollarına çok inanıyorum. Ama gençlere de inanıyorum. Ana kademeye inanıyorum. Durmak yok. Cumhuriyetin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Ülkenizin siyasi, ekonomik, askeri gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Mesele bu" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'DEN REKOR DESTEK BEKLENTİSİ

Denizli´den 14 Mayıs´ta rekor bir destek beklediğini vurgulayan Erdoğan, "Denizli´nin tüm milletvekillerini AK Parti´ye vermeye hazır mıyız? Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, ülkemizin 81 vilayetinde 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksiklerini bu sayede tamamladık. Son 20 yılda Denizli´ye bugünün rakamlarıyla 70 milyar yatırım yaptık. Bunlar ne yaptı ya? İzmir bunlarda değil mi? Orada sesini duyduğunuz bir yatırım var mı? Yağmur yağdığında her yer sel oluyor, Körfez de kokudan geçilmiyor" dedi.

'DENİZLİ'Yİ TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRLADIK'

Eğitimde ve sağlık alanındaki yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizli´ye 8 bin 104 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. İlk evim projesi kapsamında 3 bin 150 konut inşa edeceğiz. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 442 kilometreye çıkardık. İnşası devam eden Aydın-Denizli-Antalya otoyolunu seneye bitiriyoruz. Denizli ile turizm merkezleri arasındaki ulaşım kolaylaşacak. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projemizin bağlantısı olan Selçuk-Ortaklar demiryolunda ikinci hattın proje çalışmalarını tamamladık. 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 92 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 10 bin hidroelektrik santrali inşa ettik. Bunlarla beraber çiftçilere toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Denizli ve 15 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Saatlerce saysak bitmeyecek eserlerimizle Denizli´yi Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Yarın Karadeniz doğal gazını ateşliyoruz" açıklamalarında bulundu.

'BU ÜLKEDE NE SOĞAN NE PATATES NE SALATALIK DERDİ VAR'

"Bu ülke ne zamandan beri teröristleri korur hale geldi?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu Selo şu anda içerde değil mi? Bay Bay Kemal de diğerleri de 'Çıkaracağız' diyorlar. Terörist başına ne yapacaklarmış? Onu da çıkaracaklarmış. Bu ülke ne zamandan beri teröristleri korur hale geldi? Benim ülkem asla teröristleri koruyan ülke değildir. FETÖ´cüler, PKK hepsi de ancak AK Parti iktidarında adam olmuşlardır, yola gelmişlerdir. Bunlara gereken dersi Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs´ta vermeye hazır mıyız? Bakınız Avrupa, Batı hepsi dört gözle `Acaba Erdoğan nasıl gider?´ bunu bekliyor. Erdoğan´ın Cumhur İttifakı´yla birlikte nasıl ayakta durduğunu siz göstereceksiniz. Ben size inanıyor, güveniyorum. 14 Mayıs´ta da bunu başaracağımızı biliyorum. Togg´umuzu yaptık mı? TCG Anadolu´muzu yaptık mı? Ben size inanıyorum. Allah´ın izniyle sandıkları siz patlatırsınız. Bunlar varsın yatsın, kalksın; salatalık, domates, patatesle uğraşsınlar. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan ne patates ne salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten. Eğitimde ilk, orta, lise kitaplarımızı masaların üzerinde görüyor muyuz? Ücret veriyor muyuz? Bunların geçmişte böyle bir derdi var mıydı? Biz geldik 78 üniversite vardı. Şimdi 208 üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Çağdaş olmak, medeni olmak bu. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 28 bin 500 kilometre yolumuz var. Herkes arabasına biniyor, gazına basıyor ve Denizli´den nereye gidecekse oraya gidiyor. Daha yeni seçildiğimiz zaman ilk iş Aydın-Denizli yolunu 105 kilometre yaptık."

'5 TANE KOYUNU VER KAYBEDER GELİR'

Sağlık sektöründe yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, "Dün akşamki televizyon programını izlediniz mi? Savaş Ay´ın Bay Bay Kemal ile olan söyleşisini izlediniz mi? Ben broşürünü gösterdim. Aczini, nasıl başarısız olduğunu anlatıyor. Okmeydanı SSK´da rehine alınan hastaları söyledi. O dönemin genel müdürüydü Bay Bay Kemal. Buna 5 tane koyunu ver kaybeder gelir. Demek ki 14 Mayıs´ta Bay Bay diyor muyuz? Buna hazır mıyız? Sağlıkta attığımız adımlarla şehir hastanelerin halini görüyorsunuz değil mi? Pırıl pırıl. Benim vatandaşım artık bu hastanelere gittiğinde `Devletimden Allah razı olsun´ diyor. Dünya bizim bu hastanelerimize gerçekten hasret. İstanbul´da Çam Sakura, o Covid döneminde yaşadıklarımız. Eğitimde bu, ulaşımda bu, sağlıkta bu. Biz yaparız. Söz verdik mi yaparız. Değerli kardeşlerim Togg´umuz yollarda. Tüm bunlarla beraber şu anda TCG Anadolu o da Sarayburnu´nda. Milletimizi bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakmamakta kararlı mıyız? Denizli´den bunlara öyle bir cevap verin ki hepsinin kulağına küpe olsun. Denizli, 14 Mayıs´ta 'Durmak yok yola devam' diyor muyuz? 14 Mayıs´ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs´ta Türkiye Yüzyılı için 'Yarın değil hemen şimdi' diyor muyuz? 14 Mayıs´ta terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Siz kararı verdiniz. Ben size inanıyorum. Sizlerin bu kararlılığı ve coşkusu sandığa kadar sürdüğü müddetçe Allah´ın izniyle kimse bu ülkenin tekerine taş koyamaz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

`DENİZLİ'MİZ 2002´DEN BU YANA HEP KAZANDI´

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da alanda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın göreve geldiği günden bugüne kadar Denizli´ye pek çok hizmet kazandırdığına dikkati çekerek, "İzmir-Denizli yolu bir geliş bir gidişti. Onu da rahmetli Menderes yapmış. 50 yıl sonra o yol Cumhurbaşkanımızın talimatıyla duble yol haline geldi. Şimdi Aydın´dan Denizli´ye doğru otoyol yapılıyor. Bu eserlerin sahibi Erdoğan´dır" dedi.

Denizli´de 60-70 yıllık su boruları bulunduğunu söyleyen Zolan, "Şimdi tüm ilçelerimizde başta içme suyu olmak üzere kanalizasyonlar baştan aşağı değişti, yağmur suyu hatları döşendi. Büyükşehir demek hizmet demek, eser demek" ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör de "14 Mayıs´ta Denizli olarak sandıkları patlatarak tarih yazacağız. Sizler sadece herhangi bir seçimi değil, bir çağın kapanıp, bir çağın açılacağı Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksiniz. Erdoğan liderliğinde hep beraber tarih yazacağız. Yedili masayı darmadağın edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ekonomi Bakanı ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ile birlikte halkı selamladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Nevra UÇKAÇ-Ramazan ÇETİNTolga TAHÇI

