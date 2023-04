Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz (2)

`GÜVENİNİZİ ASLA BOŞA ÇIKARMADIK´

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi´nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı´nı tebrik ederek sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar dileyen Erdoğan, "Bugün Denizli yine destan, yine tarih yazdı. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ben de varım' dedi. Geleceğin aydınlık Türkiye´sine yeni bir pencere daha açtı. Desteğiniz, dayanışmanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üstad Necip Fazıl´ın o güzel ifadesiyle `İnşallah tekleşe tekleşe büyümeye devam edeceğiz´. Saflarımızı sıklaştıracağız. Kimseyi ayırmayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Ülkesi için hayal kuran, ülkesi için dertlenen hiçbir insanımızı dışarıda bırakmayacağız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Muhaciri ile Sünnisi, Alevisi ile 85 milyon bir ve beraber olacağız. Aramıza nifak tohumları saçmak isteyen fitne tüccarlarına asla prim vermeyeceğiz. Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Kardeş olacağız ve ebediyen kardeş kalacağız. Denizli için `Hemen şimdi´ diyerek hedeflerimize doğru sağlam adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

'MİLLETİMİZİN SANDIKTA VERDİĞİ EMANETE LEKE SÜRDÜRMEDİK'

Yaklaşık 30 yılı icra makamında olmak üzere 40 senedir Denizli ile tüm Türkiye´nin hizmetinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu kutlu yola çıkarken, 'Biz millete efendilik değil hizmetkarlık yapmaya geliyoruz' demiştik. Hamdolsun tüm görevlerde bu sözümüzün daima arkasında durduk. Zorluklarla, engellerle hatta doğrudan hayatımızı hedef alan alçakça saldırılarla karşılaşsak da size olan sözümüzden dönmedik. Milletimizin sandıkta verdiği emanete leke sürdürmedik. Güveninizi asla boşa çıkarmadık. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık. Allah´a inandık. 'Yol varsa budur. Başka çıkar yol bilmiyorum' diyerek yolumuza devam ettik. Allah´ın rahmetinden başka bize asla rahmet penceresi yoktur. Şunu biliyorduk ki hesapların üzerinde bir hesap vardır o da Allah´ın hesabıdır. Rabbim Kur'an´da bunu bize haber veriyor."

'BUGÜNLERE KIBLESİNİN KABE OLDUĞUNU BİLENLERLE GELDİK

Büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda azimle, cesaretle ve kararlılıkla yürüdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bugünlere birilerinin lütfuyla değil, sizlerin destekleriyle geldik. Biz bugünlere günde 5 kez ellerini semaya açanların hayır dualarıyla geldik. Bugünlere gece karanlığında seccadesini gözyaşlarıyla ıslatanların samimiyetiyle, seccadenin üzerinde ayakkabıları ile dolaşarak kıble arayanlarla değil, tam aksine kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik. Siz bize dua ettiniz, bize sahip çıktınız. Gerektiğinde dağ gibi yanımızda durdunuz. Biz de Denizli ile 81 vilayetimizin tamamına 85 milyonun her bir ferdine aşk ile hizmet ettik. Her karışında bir şehit yatan bu cennet vatanı eserlerle, yatırımlarla donatmayı Rabbim bize nasip etti. Türkiye´yi CHP zihniyetinin boyunduruğundan kurtarmayı, vesayetçilerin milli iradeye vurduğu darbeyi tek tek kırmayı nasip etti. Rabbim bizlere 86 yıllık hasretin ardından Ayasofya´yı yeniden asli kimliğine kavuşturmayı nasip etti. Rabbim bizlere Büyük Çamlıca, Taksim, Beştepe cami gibi nice sembol ibadethane ile ülkemizi nakış nakış süslemeyi nasip etti" açıklamalarında bulundu.

'BU UĞURDA VERDİĞİMİZ MÜCADELEYE SİZLER ŞAHİTSİNİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Levent´te inşa ettikleri Barbaros Hayrettin Paşa Cami´ni de bayramdan sonra hizmete açacaklarını belirterek, "Barbaros Hayrettin oradan boğaza leventleriyle kadırgalarını sürdü. Biz de şimdi onların izinden yolumuza devam ediyoruz. Rabbim bizlere ülkemizdekilerle beraber tüm mazlumların elinden tutmayı nasip etti. Türkiye´nin iyilik sancağını dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı nasip etti. Rabbim bizlere ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi nasip etti. Son 21 yılda sadece Denizli´ye her alanda 66.3 milyar lira yatırım yapmayı nasip etti. Bu uğurda verdiğimiz mücadeleye sizler şahitsiniz. Türkiye´yi nereden nereye getirdiğimize şahitsiniz" dedi.

Denizli´nin lokomotif şehirlerden biri olması için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye´nin bağrından çıktığımız milletin huzur ve güvenliği dışında hiçbir amacımız olmadı. Bugün de sizlerin hayır duasını almayı en büyük şeref payesi olarak görüyoruz. Bunu 14 Mayıs´tan sonra da sürdürme gayesindeyiz" dedi.

'AYAKLARI YERE BASAN HİÇBİR PROJELERİ YOK'

"Yedili koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukuru bizim gibi sizler de takip ediyorsunuz. 3 günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ikballeri için işportaya çıkarmadıkları ilkeleri kalmadı. Söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı. Masayı devirdikleri 3 gün içinde birbirlerine etmedikleri hakaret kalmadı. Ne kadar kötü sahne varsa hepsini üç güne sığdırmayı başardılar. Gençlere unutturduğumuz eski Türkiye´ye ait tüm at pazarlıklarını bu ülkeye tekrar yaşattılar. Yeri geldi 'Kumar masası' dediler, yeri geldi 'Noter' dediler. Tekmeledikleri masayı, aylarca 'Kazanamaz' dedikleri 'Naylon adayı' şimdi millete 'Umut' diye yutturmaya çalışıyorlar. Hepsi topu topu 7 kişiler. Kavgasız gürültüsüz tek bir günleri geçmiyor. Sorsan 85 milyonluk Türkiye´yi idare etmeye adaylar. Ülkemizin asli meselelerine dair hiçbir çözüm önerileri, ayakları yere basan hiçbir projeleri yok. Bunun yerine 6-8 Ekim olaylarında 51 insanımızı Diyarbakır´da bunlar katlettiler. Gezi olaylarında katliamlar yaptılar. Şimdi de 'Selo´yu çıkaracağız' diyorlar. Bu terörist. Nasıl çıkarırsın? Evlat katili Apo´yu nasıl çıkarırsın? Bize 14 Mayıs´ta bu emaneti vermeniz halinde onlar bu adımları atamazlar. Aile kurumunun en büyük düşmanı sapkın akımların desteklenmesinden utanmıyorlar. Ayasofya´yı tekrar müze yapma vaadine kadar bunlarda her türlü kepazelik var" ifadelerini kullandı.

'BEN MİLLETİMİZİN BASİRETİNE GÜVENİYORUM'

"Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım siyaseti olacak." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP LGBT´ci. HDP LGBT´ci. Ne yazık ki İYİ Parti de öyle. Bunların aykırı bir şey söylediğini duydunuz mu? Türkiye´yi küresel tefecilere peşkeş çekmekten, IMF´nin acı reçetelerine mahkum etmeye kadar hepsi var. 300 milyar dolar almış. Nerede bir göster bakalım ya? Hangi kasaya koydun bu paraları bir söyle ya. Yalan olur da bu kadarı da olmaz. Kapalı kapılar ardında bölücü örgütle yaptıkları gizli anlaşmalar var. Bay Bay Kemal eğer dürüstsen namusluysan bunları da açıkla. Tüm bunlarla ilgili bir seçim yapacağız. Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti, diğer tarafında yıkım siyaseti olacak. Bir tarafında istikrar ve güven diğer tarafında 90´ların kaotik koalisyon günleri olacak. Oy pusulasının bir tarafında milletin adamı ve Cumhur İttifakı olacak diğer tarafında 'Yağma ittifakı' ve devletin kurumlarını batırmasıyla dolu iş bilmez adamı olacak. Bir zamanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırdı. Biz de şehir hastanelerimizle halka nasıl hizmet veriyoruz görüyorsunuz. Pusulanın bir tarafında bölücü örgütün siyasi uzantılarının hat bildirdiği pısırıklar diğer tarafında yurt içinde ve dışında teröristlere göz açtırmayanlar olacak. Bir tarafta 21 yıldır hizmetlerini, yatırımlarını çok iyi bildiğiniz ehil kadrolar olacak diğer tarafta yıkmaktan başka hiçbir vaadi olmayan kendi ifadeleriyle kumar masası olacak. Oy pusulasının bir tarafında Türkiye Yüzyılı'nın parıldayan güneşi, diğer tarafında CHP zihniyetinin zifiri karanlığı olacak. Aynı zamanda bu iki fotoğraftan birini tercih edeceksiniz. Sadece kendiniz için değil gelecek kuşaklar için de mühim bir karar vereceksiniz. Ben milletimizin basiretine güveniyorum. Hiçbir vatandaşın terör örgütüyle kol kola yürüyenlere hoş bakmadığını biliyorum. Yedili koalisyonun fütursuzlukları umut bağlayan insanları rencide ediyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının ardından helikopterle Çardak Havaalanı´na hareket ederek Denizli´den ayrıldı. (DHA)Nevra UÇKAÇ / DENİZLİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Denizli Nevra UÇKAÇ

