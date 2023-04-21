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Denizlispor'da takım dağıldı

DHA

Denizlispor'da takım dağıldı


DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalması artık çok zorlaşan Altaş Denizlispor'da takım dağıldı. Pazar günü Play-Off mücadelesi Bodrumspor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Emre Sağlık, Ömer Şişmanoğlu ve Mustafa Çeçenoğlu'ndan sonra kaleci Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Gökhan Süzen, Leo Schwechelen ve Kevin Mayi de takımdan ayrıldı. Lige tutunması mucizelere kalan Ege ekibinin kalan maçları gençlerle oynayacağı belirtildi. Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 7 maç kaybederek kurtuluş umutlarını tüketen Altaş Denizlispor, bu hafta Bodrumspor deplasmanında galip gelemezse matematiksel olarak lige veda edecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2023-04-21 10:28:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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