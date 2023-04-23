Depremde ölen Şeyma'nın yakınlarını arayıp, '2 taksiti ödemedi' diyerek, dolandırmak istediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ölen Şeyma'nın yakınlarını arayıp, '2 taksiti ödemedi' diyerek, dolandırmak istediler

DHA

Depremde ölen Şeyma'nın yakınlarını arayıp, '2 taksiti ödemedi' diyerek, dolandırmak istediler


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)HATAY'da deprem felaketinde hayatını kaybeden öğretmen Şeyma İyiol'un (27) ailesine telefonla ulaşan kişiler, kızlarının borcu olduğunu, 2 taksiti ödemediği belirtip, icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Şeyma'nın avukat ablası Ceylan İyiol (32), konuyu araştırınca benzer yöntemle depremde yakınını kaybeden birçok kişinin dolandırıldığını öğrendi. Suç duyurusunda bulunan İyiol, "Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar" dedi.
İskenderun ilçesi Alparslan Ortaokulu'nda rehber öğretmenlik yapan Şeyma İyiol'un oturduğu bina da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden İyiol'un cenazesi, 2 gün sonra çıkartılarak memleketi Denizli'ye getirilip, toprağa verildi. Şeyma'nın babası Hayati İyiol (60) evladının acısını yaşarken; iddiaya göre 3 Nisan'da telefon ile arayıp, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, kızının alışveriş nedeniyle borcu olduğunu, ödemediği için de icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Baba İyiol da büyük kızının avukat olduğunu belirtip, konuyu Ceylan İyiol'a anlatmalarını istedi. Telefondaki kişi, bu kez Ceylan İyiol'u arayıp, Şeyma'nın kredi kartıyla toplamda 16 bin 528 TL'lik alışveriş yaptığını, şubat ve mart taksitlerini ödemediği için icra işlemi başlatılacağını belirtti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ceylan İyiol, kendisini alışveriş yapılan şirketin avukatı olarak tanıtan kişiden şirket yetkilisinin telefonunu istedi. Kendisini telefonda şirket yetkilisi olarak tanıtan kişi de Şeyma İyiol'un bir bilişim firmasının yapay zeka ürünleri ile ekran kartı aldığı söyleyip, bunların 3 Aralık'ta okula teslim edildiğini belirtti. Telefon görüşmelerinin ardından araştırma yapan avukat İyiol, söz konusu şirketin adının kullanılıp, dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Depremde yakınlarının kaybeden çok sayıda kişinin bu yöntem ile dolandırıldığını belirleyen avukat İyiol, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
'TAKSİT DÖKÜMÜ BİLE HAZIRLAMIŞLAR'
Ceylan İyiol, depremde hayatını kaybeden kişilerin bilgilerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirterek, "Beni arayıp kendisini avukat olarak tanıtan kişi, kardeşimin borcu olduğunu, icra işleminin başlatılacağını söyledi. Ben de avukat olduğum için araştırdım. Ürünün satıldığı şirketin sahibini aradım. Böyle bir satış yapılmamış, şirketin sahibi günde en az 10 kişinin bu şekilde kendisini aradığını söyledi. Depremde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına ulaşıp, borcu olduğunu söylüyorlar. Telefonlara, borcu olduğuna dair 'mail order' belgesi de gönderiyorlar. Hatta taksit dökümü bile hazırlamışlar. Benim yaptığım araştırmada ürün alınmamış, bankaya bile gittim, alışveriş yapıldığına dair hesap hareketi bile yok. Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar. Depremde yakınına ulaşmak isteyen herkes kimlik bilgilerini, adreslerini, görevlerini sosyal medyadan paylaştı. İnsanların acılarından beslenmeye çalışan bu kişiler, vicdanları zedeliyor" dedi.
Kendilerinin dolandırılmadığını ancak çok sayıda kişinin bu yöntem ile tuzağa düştüğünü öğrendiklerini belirten İyiol, "Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu tür dolandırıcılara kanmasınlar, iyice araştırsınlar. Doğrudan ödeme yapmasınlar, hesap hareketlerini kontrol etsinler" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-23 10:35:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de otomobili ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobili ile minibüsün çarpıştığı kazada ...
DENİZLİ&#039;DE OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 3 YARALI  
YEREL HABERLER DENİZLİ'DE OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, ...
Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 ...
Denizli'de kilometrelerce ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Denizli'de kilometrelerce ters yönde ilerleyen hafif ...
AK Parti Denizli İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti Denizli İl Başkanlığında bayramlaşma ...
Pamukkale bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Pamukkale bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor
Denizlispor'da 6 oyuncuya sezon sonuna kadar izin verildi
YEREL HABERLER Denizlispor'da 6 oyuncuya sezon sonuna kadar izin ...
Denizlispor'da takım dağıldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da takım dağıldı
Denizli Vali Yardımcısı Okur, vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Denizli Vali Yardımcısı Okur, vatandaşların bayramını ...
Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.