Denizlispor gençlere yönelecek



DENİZLİ, (DHA)HENÜZ 2 yıl önce Süper Lig'de yer alırken dün Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 4 maç kala tarihinde ilk kez 3'üncü profesyonel lig kategorisi olan TFF 2'nci Lig'e düşen Altaş Denizlispor, önündeki karanlık tabloda gençlerine sarılacak. Tarihi borç yükü nedeniyle transfer yasağı bulunup 2 yıldır kadrosunu takviye edemeyen Denizlispor'da mevcut kadrodan Djedje, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Emre Sağlık, Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, Asım Hamzaçebi, Leo Schwechelen, Kevin Mayi gibi isimler şimdiden takımdan ayrıldı.

Bodrumspor karşısına altyapı takviyeli çıkan Denizlispor, mucize olmazsa yeni sezonda 2'nci Lig'de de transfer yasağı yüzünden gençlerle mücadele edecek. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, Bodrum deplasmanı sonrası, "Bugün altyapıdan 6 oyuncumuzu oynattık. Totalde de 9 oyuncumuzu oynattık. Bu oyuncuları yetiştirip, geliştirip sportif başarı elde etmek zorundayız. Bir sonraki sene bir alt ligde oynayacağız. Hedeflerimiz ve planlarımız bu doğrultuda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Süreç içerisinde bunlar gelişecek oyuncular. Denizlispor´un geleceği bizim altyapımıza bağlı. Çünkü önümüzdeki dönemde transfer yasağımız var. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Daha çok mesai harcayıp, daha çok çalışıp Denizlispor´u layık olduğu yere getireceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-04-24 11:40:02



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