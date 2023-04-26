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CHP'nin Pamukkale'de sandık görevlilerini geç bildirmesine AK Parti'den itiraz

DHA

CHP'nin Pamukkale'de sandık görevlilerini geç bildirmesine AK Parti'den itiraz


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nın, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28´inci Dönem Milletvekili seçimleri için sandık kurulu listelerini 5 dakika gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından AK Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı seçim kuruluna dilekçeyle itirazda bulundu. İtiraz kabul edilirse Pamukkale ilçesindeki sandıklarda 437 CHP'li sandık görevlisi görev alamayacak.
CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28´inci Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alacak 437 sandık kurulu görevlilerin listesini, son gün olan 23 Nisan'da 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, 5 dakika gecikti. Listeler saat 17.05'te Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Bu gecikme teslim tutanağında yer aldı. Daha sonra toplanan kurul, Başkan Berna Eser ve CHP'li üye Ozan Orpak'ın muhalefet şerhine karşılık İYİ Partili Kudret Apak, AK Partili Hüseyin Kaya, MHP'li Süleyman Gürcan, memur üyeler Mustafa Başın ve Öncel Özel'in oylarıyla teslim edilen listenin işleme konulmaması oy çokluğuyla kabul edildi.
Konuyla ilgili AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Pamukkale İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yaptı. Gökbel, 14 Mayıs seçimler için tüm partilere asil ve yedek olarak sandık görevlilerini belirlemeleri için bir süre verildiğini belirterek, "O tarih de 23 Nisan 2023'tür. O tarihe kadar partilerin asil ve yedek üyelerini bildirmeleri gerekmektedir. AK Parti olarak 20 Nisan'da listelerimizin tamamını İlçe Seçim Kurulumuza ilettik. Lakin CHP yöneticileri 23 Nisan 2023 günü teslim etme saatini geçirerek listelerini vermiş bulunmaktadır. Bu noktada söyleyeceğimiz şey şudur: Seçim ciddiyet işidir. Ciddiyetle ve hassasiyetle takip edilmesi gerekir. Sandığa sahip çıkma çağrısı yapanlar kendi bölgelerinde, kendi işlerinde bir türlü başarıyı elde edemeyen ve sandığa sahip çıkma çağrısında bulunanlar maalesef orada da sınıfta kaldı. Geldiğimiz noktada da bu ciddiyetin dışına çıkarak, milletin emanetine sahip çıkma noktasında da yine sınıfta kaldılar. Dün liderleri nasıl oy kullanamadıysa bugün de böyle bir şeye imza atmış durumdalar. Ortada bir vuku vardır. Aynı zamanda bu hukuki bir süreçtir. Bizimle ilgili bir boyut olmadığı için bu konuyla ilgili fazlaca bir yorum yapmak istemiyoruz. Bu Yüksek Seçim Kurulu veya İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği bir karardır ancak şunu ifade etmek isterim ki bu olayın dikkatle takipçisi olacağız" dedi.
CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı da "Biz de itirazda bulunduk. Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan seçimde CHP sandık görevlilerinin Pamukkale ilçesindeki sandıklarda görev yapıp yapamayacağına İl Seçim Kurulu karar verecek.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-26 17:35:06

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