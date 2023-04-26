Denizli'de genç kadın evinde ölü bulundu

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek başına yaşayan Çilem Uram (24), erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Uram´ın ölüm nedeni, yapılacak otopside belli olacak.
Olay, saat 15.00 sıralarında Atalar Mahallesi 1328 sokakta bulunan apartmanın birinci katında meydana geldi. Bir markette kasiyer olarak çalışan Çilem Uram´dan haber alamayan erkek arkadaşı, genç kadının yaşadığı evine gitti. Eve girince Uram´ı hareketsiz gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uram´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uram´ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri evde inceleme yaptı. Uram´ın cansız bedenini bulan erkek arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Uram´ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kadının ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-26 19:25:10
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