Eski eşinin sevgilisini öldürmüştü; o anlar kamerada



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Halil İbrahim Orhan'ın (44) eski eşinin sevgilisi Doğan Göktaş'ı (43) işlettiği pastanenin önünde tabancayla öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Orhan'ın tabancayla sandalyede oturan Göktaş'a peş peşe ateş etmesi yer alıyor.

Olay, önceki gün Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Orhan, eski eşinin sevgilisi olan Doğan Göktaş'a ait pastaneye gitti. Orhan, eşiyle boşanmalarına neden olduğunu ileri sürdüğü Göktaş'a yanındaki tabancayla peş peşe 7 el ateş etti. Göktaş, vücuduna isabet eden 4 mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, Orhan, 20 AAZ 544 plakalı otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Göktaş, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Orhan'ı Anafartalar Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Orhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Katil zanlısı Orhan'ın işlediği cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Orhan'ın iş yerinin önüne gelip, cebinden çıkardığı tabancayla sandalyede oturan Göktaş'ı hedef alıp, peş peşe ateş etmesi yer alıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-27 16:42:01



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