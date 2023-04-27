Kredi vaadiyle 97 emekliyi 8 milyon lira dolandırdılar: 1'i avukat 13 gözaltı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde polis, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle emeklileri dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 1'i avukat 13 kişiyi gözaltına aldı. Bu yöntemle 22 ayrı ilde 97 kişiyi dolandırarak, yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplu paraya ihtiyacı olan emeklileri, kredi çekme vaadiyle kandırarak, muvafakatname imzalatıp, emekli maaşlarına icra işlemi başlatarak dolandıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüpheliler, 3 ay süreyle fiziki ve teknik takibe alındı. Takibin ardından şüphelilere yönelik, önceki gün Denizli, Aydın, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, Avukat Ş. G.'nin yanı sıra Deniz D., İnanç D., Gürcan Y., Elif Y., Serhat Y., Serkan D., Malik G., Kerim K., Ömer S., Yusuf A., Engin A. ve Mehmet Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıldığı belirlenen kişiler adına düzenlenmiş borç senetleri, alacak listeleri, ajandalar, notlar, dijital materyaller ve 11 adet uyuşturucu hap bulundu. Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin 22 ayrı ilde 97 kişiyi dolandırarak yaklaşık 8 milyon liralık vurgun yaptıkları ileri sürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-27 17:33:47



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