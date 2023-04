Pamukkale'de sandık kurulu listesini geç teslim eden CHP'li İlçe Başkanı istifa etti

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alacak 437 sandık kurulu görevlilerin listesini geç teslim eden CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti. Arpacı'nın istifasını CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum açıkladı. Arpacı'nın yerine CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'na İsmail Gözlükaya seçildi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alacak 437 sandık kurulu görevlilerin listesini, son gün olan 23 Nisan'da 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, 5 dakika gecikti. Listeler saat 17.05'te Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Bu gecikme teslim tutanağında yer aldı. CHP İlçe Başkanlığı tarafından İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz reddedildi. Karara göre CHP Pamukkale ilçesindeki 300 sandıkta görev alamayacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı'nın istifa ettiğini duyurdu. Horzum, kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini, sandıkların güvende olduğunu ifade ederek, "Pamukkale ilçesinde yaşanan olumsuzluk ve hukuksuzlukla ilgili yasal süreç devam ediyor. 14 Mayıs'ta sandıkları korumak için örgüt olarak sahada olacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın, sandıklarımızı en iyi şekilde koruyacağız" dedi.

YSK'YA YAPILAN İTİRAZIN SONUCU BEKLENİYOR

İlçe Başkanlığı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği görevli listesinin yedekleriyle beraber sisteme girildiğini ancak sonrasında reddedildiğini belirten Horzum, "Bu konu ile ilgili yasal yollara başvurulmuş olup, şu an Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazımızın sonucu beklenmektedir. Sonuç ne olursa olsun, sandık güvenliğini sağlamak, bizlerin görev ve sorumluluğundadır. Örgütümüzle beraber bunu en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

Genel Merkezin talebi doğrultusunda Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı'nın istifa ettiğini bildiren Horzum, "İki gündür partimizi arayarak endişelerini dile getiren ve görev almak isteyen partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 25 bin üyemiz ve aydınlık Türkiye isteyen vatandaşlarımızla beraber sandıkları güvende tutacağız. Örgütümüz görevinin başında ve her sandıkta en az 3 görevli ile sandıklarımıza her zamankinden daha çok sahip çıkacağız" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanan bu olaydan daha da güçlenerek çıkacaklarını belirten Horzum, "Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçe ile kurulmadı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisiyiz. Yaşanan olumsuzluklardan güçlenerek çıkmak bizim genlerimizde var. Hiçbir partilimizin ve vatandaşımızın kuşkusu olmasın. Bu olaydan da güçlenerek çıkacağız." dedi.

Görevinden istifa eden Arpacı'nın yerine CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'na İsmail Gözlükaya seçildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-04-27 19:18:23



