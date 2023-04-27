Kredi vaadiyle 97 emekliyi 8 milyon lira dolandırdılar: 1'i avukat 13 gözaltı (2)

AVUKAT DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI
Denizli merkezli 4 ilde kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle emeklileri dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına 1'i avukat 13 kişi, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Savcılık sorgulamasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Elif Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, avukat Ş.G., Deniz D., İnanç D., Gürcan Y., Serhat Y., Serkan D., Malik G., Kerim K., Ömer S., Yusuf A., Engin A. ve Mehmet Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. (DHA)Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-04-27 20:58:43
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