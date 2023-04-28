Merkezefendi'den guard takviyesi

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DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde takımdaki kötü gidişe engel olmaya çalışan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, eski Türk Telekomlu guard Manny Harris'i transfer etti. Ülkemizde daha önce Eskişehir Basket ve Bahçeşehir Koleji formalarını da giyen 33 yaşındaki Harris, sezonun kalan bölümünde Denizli ekibinin kadrosuna katıldı. Harris bu sezon daha önce

İsrail'de Hapoel Holon formasıyla görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-04-28 15:45:28



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