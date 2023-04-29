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Denizlispor taraftara veda maçında

DHA

Denizlispor taraftara veda maçında


DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Bodrumspor'a 1-0 yenilerek tarihinde ilk kez 3'üncü profesyonel lig kategorisi olan TFF 2'nci Lig'e düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor, yarın sezonun son iç saha maçında şampiyonluğu garantileyen Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Emre Kargın'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Birçok futbolcuyla şimdiden yollarını ayırıp sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacak Denizlispor, bu maçın ardından haftaya İzmir deplasmanında Altay'a konuk olup maratonu tamamlayacak. Bu sezon 32 haftada 17 puan toplayabilen yeşil-siyahlı ekip, deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la oynaması gereken son 2 maçtan ise hükmen 3 puan alacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-04-29 11:47:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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