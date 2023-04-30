Merkezefendi nefes aldı

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DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 mağlubiyetin ardınan evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u 95-91 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme hattıyla bağlarını kopararak rahatladı. Ligde bitime 3 hafta kala 27 maçta 11 galibiyete ulaşarak Play-Off iddiasını da sürdüren Denizli temsilcisinde maçtan 1 gün önce sözleşme imzalayan yeni transfer Harris, 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Başkan Veli Deveciler, kritik maçta kendilerini yalnız bırakmayan Denizli halkına teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-04-30 12:23:17



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