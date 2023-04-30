Denizlispor - Samsunspor: 1-2

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Emre Kargın, Egemen Savran, Haydar Avcı

DENİZLİSPOR: Abdülkadir Muhammet, Okan (Dk. 73 Oğuzhan), Erdal, Gökhan, Mehmet Eren (Dk. 46 Mehmet Ali), Emre Furtana (Dk. 46 Yusuf Emre), Berkant, Oktay, Samet Emre (Dk. 88 Alihan), Emre Burgaz

SAMSUNSPOR: Aykut Alim, Fofana, Cihan, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Osman), Youssef, Barış (Dk. 83 Ali), Zeki, Yunus Emre (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Mucahit (Dk. 46 Soner Gönül), Douglas (Dk. 63 Ahmet)

GOLLER : Dk. 86 Gökhan (Altaş Denizlispor) Dk. 75 Osman, dk. 82 Fofana (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR : Erdal (Altaş Denizlispor) Cihan, Yunus Emre, Alim, Osman (Yılport Samsunspor)

Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

18'inci dakikada Yılport Samsunspor´un atağında Mucahit´in soldan ortasına Cihan kale önünde sert vurdu, top direğinden yanından az farkla auta çıktı.

38'inci dakikada sağdan Zeki´nin kullandığı korner atışında Douglas´ın kale önünde vuruşu üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Soner´in ceza sahası içinden sert vurduğu topu kaleci kornere çeldi.

57'nci dakikada Gökhan´ın korner atışında Muhammet kafayla dokundu, kale çizgisinde defans uzaklaştırdı. Dönen topa Samet Emre´nin röveşatası üstten auta gitti.

75'inci dakikada Soner´in kullandığı uzun taç atışında Alim topu kafasıyla arkaya sektirdi. Topu önünde bulan Osman´ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

82'nci dakikada Barış´ın ceza sahası içinde sağ kanattan attığı pası iyi değerlendiren Fofana, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

86'ncı dakikada Gökhan, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2023-04-30 21:15:31



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