Depremde ölen Şeyma öğretmenin adı, kütüphanede yaşayacak



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)ULUSAL Kelebek Projesi kapsamında 10 yıldır Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde bağışlanan kitaplarla 32 ayrı kütüphane kuran Yelda Yolay, 33'üncü kütüphaneyi deprem bölgesi İskenderun'da kuracak. Bu kapsamda Denizli'de düzenlenen etkinlikte, kütüphane için çok sayıda kitap ve depremzede çocuklar için oyuncak bağışı toplandı. Kütüphaneye ise depremde hayatını kaybeden Denizlili öğretmen Şeyma İyiol'un ismi verilecek.

Depremde hayatını kaybeden Denizlili öğretmen Şeyma İyiol'un ismini taşıyacak olan kütüphaneye destek sağlamak için Denizli'de bir alışveriş merkezinde 'Ben De Varım' adı altında resim sergisi ve kitap toplama etkinliği düzenlendi. Ulusal Kelebek Projesi'nin kurucusu Yelda Yolay'ın düzenlediği etkinlikte, Hatay Akademi Orkestrası konser verirken, PAHOY Tuana Dans Okulu iş birliğiyle bir de tango gösterisi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da katıldığı etkinlik kapsamında, vatandaşlar Şeyma İyiol adına kurulacak kütüphane için kitap, depremzede çocuklar için de oyuncak bağışında bulundu. Depremzede vatandaşlara umut olmak istediğini söyleyen Yolay, "Depremzedelere yardımcı olmak ve çocuklara kitap ve oyuncak desteği sağlamayı amaçladık. Bu konuda bir farkındalık yaratmak istedik. Denizli bu konuda gerçekten çok duyarlı. Türkiye çok duyarlı. Türkiye'nin başka yerlerinden de telefonlar aldım. Kitapları, mayıs ayında İskenderun'a götürerek Şeyma öğretmenimizin adını yaşatacak kütüphanemizi kuracağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-05-01 13:09:49



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